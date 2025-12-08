"50 años no es nada": celebraron medio siglo de su egreso con significativas remeras

Risas, recuerdos de la escuela y almuerzos compartidos

De hecho, en cada reunión no faltan las conversaciones sobre aquellos momentos que los marcaron. El año pasado, por ejemplo, vivieron una experiencia particularmente emotiva cuando visitaron a Lita, una maestra muy querida que hoy supera los 90 años. Ella los reconoció uno por uno, y por un rato volvieron a sentirse los chicos de 6º grado que algún día fueron.

En esta celebración por los 50 años, también circuló entre ellos un texto que conmovió a todos. Fue escrito por Alberto Depaz, otro de los compañeros, y depositado en un pergamino que pasó de mano en mano durante el almuerzo. En esas líneas, Alberto sintetizó la esencia de lo que estaban viviendo: “Hoy, medio siglo después, ya no con manos pequeñas izamos la bandera. Es el mismo paño de aquellos años, solo que ahora lleva la marca de las experiencias, las amistades y tantos recuerdos”. El escrito lo hizo días atrás, cuando se reunieron en la escuela para izar la bandera.

promo izando bandera.jpz Algunos egresados, días atrás, izando la bandera en la escuela Arístides Villanueva.

También evocó el espíritu de la escuela como un espacio donde todos se mezclaban sin distinciones: “Esta escuela nos marcó en el compartir: el hijo del gobernador y el lustrador de la esquina, mezclados en juegos en el recreo. La diversión como lenguaje, la esperanza como horizonte”.

El reencuentro de la promoción ’75 confirmó que las raíces compartidas no desaparecen. A medio siglo de aquel egreso, siguen unidos por la misma emoción: la certeza de que, aun con el tiempo encima, la infancia permanece intacta en algún lugar. Y que, al final, tal como decía la remera gris que todos vistieron, para ellos “50 años no es nada”.