Esta ave, que habita prácticamente todos los continentes, es un prodigio de la evolución. Su cuerpo está diseñado para cortar el aire con mínima resistencia. Sus alas puntiagudas y su visión extraordinaria le permiten localizar a su presa desde alturas. Te contamos cuál es según el Récord Guinness.

Halcon pelegrino

El ser vivo más veloz del planeta Tierra: supera los 390 km/h en picada

Se trata del halcón peregrino, un cazador elegante y silencioso. Lo sorprendente no es solo su rapidez, sino también su capacidad para cazar con eficacia a esas velocidades. Los halcones peregrinos se alimentan principalmente de aves medianas, como palomas y patos, a los que detectan desde el aire y acorralan con maniobras perfectas.