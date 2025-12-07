Las guardianas del lago navegable más alto del planeta Tierra logran una victoria inédita

Pero fueron las mujeres, muchas de ellas organizadas en colectivas indígenas, quienes mantuvieron viva la lucha por este recurso esencial del planeta Tierra. Caminaban con trenzas al viento por los despachos de La Paz y Puno, levantaban cartele, ddenunciaban, hacían vigilia. Y, sobre todo, recordaban algo esencial: el lago no es un recurso, es un ser vivo.

Lago (1)

La victoria de las guardianas del lago

La victoria por este lago llegó después de años de insistencia. Los gobiernos locales y nacionales aprobaron finalmente un plan integral de saneamiento que incluye plantas de tratamiento, monitoreo ambiental independiente y un fondo especial administrado con participación directa de las comunidades.

Por primera vez, las decisiones sobre el futuro del lago no quedan solo en manos de autoridades sino también de quienes han vivido junto a sus aguas por generaciones.

En Juli, Chucuito, Huatajata y las comunidades urus, la noticia se festejó con ofrendas de coca, flores y pequeñas balsas de totora. El lago Titicaca no se recuperará en un día. Pero esta victoria marca un punto de inflexión. Las guardianas lograron que el Estado reconozca que el agua, como la memoria, necesita cuidado constante.