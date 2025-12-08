Inicio Ovación Fútbol Estudiantes
Torneo Clausura

Estudiantes estiró su paternidad sobre Gimnasia y Esgrima La Plata en el historial y está en la final

Estudiantes ratificó su preponderancia en el historial del clásico contra su conciudadano Gimnasia y Esgrima La Plata y logró su éxito 69° ante el Lobo

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Edwin Cetré fue fundamental en el triunfo de Estudiantes sobre Gimnasia y Esgrima La Plata en la semifinal del Torneo Clausura.

Este lunes se jugó entre Estudiantes y Gimnasia La Plata la otra semifinal del torneo para ver quien enfrentará a Racing en la final, y tuvo un sabor extra, ya que se trató del clásico platense, uno de mucha tradición en el fútbol argentino, y quedó para quien tiene el dominio en el historial.

Con el gol de Tiago Palacio a los 62 minutos y asistencia de Edwin Cetré, el Pincha volvió a reafirmar su paternidad sobre Gimnasia y Esgrima La Plata y se metió en la final del Torneo Clausura 2025, el sábado en Santiago del Estero.

Larga paternidad de Estudiantes para meterse en la final del Torneo Clausura

El equipo de Eduardo Domínguez, y en el aniversario del fallecimiento de un ídolo y referente como Alejandro Sabella, logró su triunfo número 69 sobre su clásico rival. El historial se completa con 51 triunfos del Lobo platense y 71 empates.

Cuándo comenzó el clásico de La Plata

Estudiantes y Gimnasia y Esgrima La Plata comenzaron a enfrentarse en forma oficial en 1916, durante la era amateur, bajo el ámbito de las Asociación Argentina de Football (AAF), luego del ascenso del Lobo a Primera División en 1915.

El primer encuentro entre ambos equipos se disputó el 27 de agosto de 1916, por el Campeonato de Primera División de la AAF, y el triunfo fue para Gimnasia, que se impuso de visitante por 1-0 a través de un gol en contra de Ludovico Pastor.

En la era profesional, por campeonatos oficiales de Primera División organizados por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), se enfrentaron por primera vez por la 4ª fecha del torneo de año 1931. En este contexto jugaron 168 partidos: Estudiantes ganó 62, con 247 goles; Gimnasia ganó 46, con 208 tantos; y empataron 60 veces.

