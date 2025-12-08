Estudiantes estiró su paternidad sobre Gimnasia y Esgrima La Plata en el historial y está en la final

Cuándo comenzó el clásico de La Plata

Estudiantes y Gimnasia y Esgrima La Plata comenzaron a enfrentarse en forma oficial en 1916, durante la era amateur, bajo el ámbito de las Asociación Argentina de Football (AAF), luego del ascenso del Lobo a Primera División en 1915.

El primer encuentro entre ambos equipos se disputó el 27 de agosto de 1916, por el Campeonato de Primera División de la AAF, y el triunfo fue para Gimnasia, que se impuso de visitante por 1-0 a través de un gol en contra de Ludovico Pastor.

En la era profesional, por campeonatos oficiales de Primera División organizados por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), se enfrentaron por primera vez por la 4ª fecha del torneo de año 1931. En este contexto jugaron 168 partidos: Estudiantes ganó 62, con 247 goles; Gimnasia ganó 46, con 208 tantos; y empataron 60 veces.