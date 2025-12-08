Estudiantes le ganó el clásico a Gimnasia y jugará con Racing la final del Torneo Clausura

Embed - El ingreso de Gimnasia en el clásico de La Plata

El partido comenzó con un Estudiantes más activo, de la mano de la explosividad de Cetré y sus ataques por izquierda. Con ciertas dificultades en el lateral derecho, por el lado de Juan Pintado, al local le costó hacer pie en los primeros minutos.

Sin embargo, el equipo de Fernando Zaniratto fue creciendo conforme pasaron los minutos e intentó orquestar un juego asociado pese a la firme estructura del Pincha. Con esa voluntad, llegó un remate desviado de Panaro por encima del travesaño de Muslera y, posteriormente, un disparo cruzado de Enzo Martínez dentro del área que dejó paralizados los corazones en el Bosque al borde de cantar el primer gol.

Barros Schelotto lo bajó a Ascacíbar y se picó entre los jugadores





Chelo Torres tuvo un cabezazo y Gimnasia avanzó en el campo. Sin embargo, el encuentro se volvió friccionado y las parcialidades se fueron cargando de amarillas

Trago Palacios dio vida al ataque de Estudiantes sobre el final de la primera etapa com un remate sobre el primer palo que Insfrán contuvo sin sobresaltos.

Los últimos minutos fueron de vértigo. Medina de contra, a toda velocidad por el campo, se metió en el área chica y sacó un disparo por derecha que sacó el arquero del Lobo con lo justo. En respuesta, en la jugada inmediata, Panaro sacó un remate de media distancia que rebotó en Arzamendia y obligó a Muslera a sacar con esfuerzo una pelota que se metía. El partido se fue al descanso igualado en cero.

El segundo tiempo arrancó con el mismo tinte que terminó el primero. En ida y vuelta, Gimnasia de La Plata y Estudiantes salieron al campo arriesgando más, entendiendo la magnitud del partido.

A los 16 minutos se abrió el arco para el Pincha, en el mejor momento del Lobo en el partido. Cetré superó la marca Giampaoli por izquierda y envió un centro venenoso para que Tiago Palacios le rompiera el arco a Insfrán desde el punto penal y pusiera en ventaja a la visita en la tarde en el Bosque.

ESTUDIANTES SE PUSO EN VENTAJA EN EL CLÁSICO Centro de Cetré y Tiago Palacios la empujó para el 1-0 ante Gimnasia





Zaniratto movió el banco para ir a buscar el partido, pero los cambios no dieron el resultado que esperaba ante el cerco defensivo que planteó Domínguez para aguantar el resultado.

Con alma, Gimnasia intentó con innumerables centros y por diversas vías, pero no logró romper la valla de Muslera quien se erigió como una de las figuras del partido.

El encuentro culminó con la clasificación de Estudiantes a la final, donde ya espera el Racing de Gustavo Costas luego de eliminar a Boca en La Bombonera.