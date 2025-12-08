Embed "EL GRUPO ESTE MERECE... IGUAL LOS CAGUÉ A PEDOS EN EL PRIMER TIEMPO"



Gustavo Costas, feliz por la FAMILIA RACINGUISTA, pero siempre fiel a su estilo pic.twitter.com/EsVobQh7SG — SportsCenter (@SC_ESPN) December 8, 2025

La autocrítica también tuvo su lugar: "No del primer tiempo, que fue malísimo el partido para los dos. Pienso que pesó mucho el partido para los dos. Después, el segundo tiempo dominamos, no tiramos más. Salimos jugando. No aparecía el gol y apareció Maravilla. Fue un golazo. Lo merecíamos".

Es por eso que en el entretiempo le tiró las orejas a los jugadores: "Los cagué a pedos en el primer tiempo, je. En el primer tiempo, el mediocampo lo pasábamos fácil pero nos estaba costando de tres cuartos para adelante".

La importancia de Maravilla Martínez para Racing

Tuvieron que pasar 10 días para que Maravilla Martínez vuelva a marcar y el gol significó la clasificación a la final: "Valió la pena, sí, seguro. Yo no le hinché tanto las bolas a Maravilla. Lo dejé. Es lo que le pasa a los nueve, que a veces se les cierra el arco. Hoy metió un golazo. Era difícil ganar ahí. Metió un golazo. Sabíamos que iba a volver".

Embed "NO LE HINCHÉ TANTO LAS BOLAS A MARAVILLA... SABÍAMOS QUE IBA A VOLVER, LE TENEMOS UNA FÉ BÁRBARA"



Gustavo Costas y Racing, siempre FIELES a Maravilla Martínez pic.twitter.com/F4tbWeSSQ7 — SportsCenter (@SC_ESPN) December 8, 2025

"Por eso lo pusimos primero el otro día en los penales. Le teníamos una fe bárbara. Pienso que no le tenemos que decir nada. Hay que dejarlo. En el primer tiempo se mató: corrió, bajó, recuperó la pelota en nuestro campo. Lo de Maravilla, más allá del gol, dejó todo hoy. Estamos muy contentos", agregó sobre el número 9.

Racing Racing disputará la final del Torneo Clausura.

La razón por la cual Racing le ganó a Boca según Gustavo Costas

En los playoffs Racing tuvo la difícil tarea de enfrentar al Millo y al Xeneize con sendos triunfos: "Eliminamos a River y Boca, me parece que no había pasado nunca en un campeonato que eliminemos a los dos. Estoy orgulloso de este equipo. Nos falta un partido que va a ser difícil, complicado".

"Pienso que fue un año bárbaro. Si te ponés a pensar, encontraste un grupo de jugadores que tienen pertenencia, que se matan. Esto es por plata, es un trabajo, todo. Pero lo que hacen estos chicos, que juegan desgarrados, rotos. Eso no lo lográs en todos lados. Después, pelearon todo. Hoy es muy difícil", analizó Costas.

"Venimos hace dos meses que hay que matar o morir. Siempre con la cabeza así. Ahora ya estamos pensando en la final. De disfrutar este triunfo pensás, ya pasó Boca, River. Cuando tenés un grupo así, es un orgullo", explicó el técnico.

Además, Gustavo Costas se permite soñar con jugar y ganar el Trofeo de Campeones (enfrenta al campeón del Apertura con el del Clausura) que se disputará el 20 de diciembre: "Ya les dije que hasta el 21 se tienen que quedar, je. Es lo que pensamos todos. Estamos en un equipo grande que tiene que demostrar que no solamente es grande por su gente".