VIDEO: Arde Boca tras la mala reacción de Paredes cuando salió el Changuito Zeballos

Polémica en Boca: el video de la reacción de Paredes tras la salida de Zeballos

Las cámaras captaron el momento en el que Paredes, campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022, reaccionó visiblemente molesto, acompañando sus palabras con un gesto elocuente que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1997860490974761238&partner=&hide_thread=false LA REACCIÓN DE PAREDES A LA SALIDA DE ZEBALLOS ANTE RACING.



@PasoaPaso pic.twitter.com/5vtSXxCncL — TyC Sports (@TyCSports) December 8, 2025

El video se viralizó y generó comentarios entre los hinchas y la prensa, ya que la reacción ocurrió en un contexto delicado del partido y evidenció la sorpresa del propio plantel ante la modificación táctica. El comentario lanzado por Paredes reflejó el desacuerdo con la salida del “Canguito”, quien había mostrado desequilibrio y participación en el ataque del equipo.

La decisión de Úbeda de hacer ingresar a Alan Velasco en lugar de Zeballos no sólo alteró el desarrollo del juego, sino que también encendió la polémica en el mundo Boca. En las tribunas y en las redes sociales, numerosos simpatizantes manifestaron su malestar y cuestionaron el cambio, al considerar que debilitó el funcionamiento ofensivo del equipo en un momento clave.

Así la sustitución se transformó en uno de los focos de debate tras la derrota ante Racing, sumando un nuevo capítulo de tensión en un cierre de temporada cargado de frustración para el conjunto “Xeneize”.