Los mejores memes de la eliminación de Boca ante Racing por el Torneo Clausura

Boca quedó eliminado del Torneo Clausura a manos de Racing, y los memes se hicieron presentes en las distintas redes sociales

Luego de la eliminación de Boca, los memes se hicieron presentes en las redes sociales.

Boca se despidió del Torneo Clausura luego de caer por 1 a 0 frente a Racing en La Bombonera. Con gol de Adrián "Maravilla" Martínez, La Academia estará en la definición de la mencionada competencia, en Santiago del Estero y con rival a confirmar.

Ante la eliminación del Xeneize, y como suele suceder en estos casos, los hinchas reaccionaron con distintos memes en las redes sociales.

Boca quedó eliminado del Torneo Clausura.

Los mejores memes de la eliminación de Boca frente a Racing en La Bombonera

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/la12muffera/status/1997802948076908903&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SpiderCarp23/status/1997820359509483923&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PasesExRacing/status/1997821155407978599&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/kawobjs/status/1997800095232995611&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Mateobarrosoo/status/1997822120798437854&partner=&hide_thread=false

