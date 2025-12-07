Boca se despidió del Torneo Clausura luego de caer por 1 a 0 frente a Racing en La Bombonera. Con gol de Adrián "Maravilla" Martínez, La Academia estará en la definición de la mencionada competencia, en Santiago del Estero y con rival a confirmar.
Los mejores memes de la eliminación de Boca ante Racing por el Torneo Clausura
Boca quedó eliminado del Torneo Clausura a manos de Racing, y los memes se hicieron presentes en las distintas redes sociales
Ante la eliminación del Xeneize, y como suele suceder en estos casos, los hinchas reaccionaron con distintos memes en las redes sociales.
