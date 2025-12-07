VIDEO: el gol de Adrián Martínez con el que Racing eliminó a Boca del Torneo Clausura

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1997815156517089292&partner=&hide_thread=false
Aquella anotación ocurrió el 17 de septiembre, en la ida ante Vélez por los cuartos de final de la Copa Libertadores. Desde entonces, la sequía de Adrián Martínez se estiró a 10 partidos entre ámbito local e internacional.
La aparición del trapo con la frase “Porque en cualquier momento, Maravilla hace un gol”, expuesto desde la vuelta frente a Vélez, coincidió con el inicio de la racha más extensa de su carrera. FInalmente, el delantero de Racing pudo cortarla hoy frente a Boca.