VIDEO: el gol de Adrián Martínez con el que Racing eliminó a Boca del Torneo Clausura

Hasta este momento, el partido entre Boca y Racing era parejo, con ambos equipos intentando imponer las condiciones de juego que los ha llevado a estar entre los cuatro mejores.

maravilla martinez, racing Adrián Martínez cortó una racha negativa sin convertir.

El gol de Adrián Martínez con el que Racing le gana a Boca

Hasta el momento del gol, una mala racha perseguía al delantero de Racing: sumaba 892 minutos sin convertir, lo que equivale a aproximadamente 3 meses.