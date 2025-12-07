Inicio Ovación Fútbol Adrián Martínez
VIDEO: el gol de Adrián Martínez con el que Racing eliminó a Boca del Torneo Clausura

A los 30 minutos del segundo tiempo, el delantero de Racing decretó de cabeza el resultado definitivo en La Bombonera

Maravilla Martínez le dio el triunfo a Racing.

Boca perdió con Racing en La Bombonera intentando buscar el pasaje a la final del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. A los 30 minutos, y de cabeza, el delantero Adrián Martínez puso un cabezazo con el que La Academia accedió a la definición de la mencionada competencia.

Hasta este momento, el partido entre Boca y Racing era parejo, con ambos equipos intentando imponer las condiciones de juego que los ha llevado a estar entre los cuatro mejores.

maravilla martinez, racing
Adrián Martínez cortó una racha negativa sin convertir.

El gol de Adrián Martínez con el que Racing le gana a Boca

Hasta el momento del gol, una mala racha perseguía al delantero de Racing: sumaba 892 minutos sin convertir, lo que equivale a aproximadamente 3 meses.

Aquella anotación ocurrió el 17 de septiembre, en la ida ante Vélez por los cuartos de final de la Copa Libertadores. Desde entonces, la sequía de Adrián Martínez se estiró a 10 partidos entre ámbito local e internacional.

La aparición del trapo con la frase “Porque en cualquier momento, Maravilla hace un gol”, expuesto desde la vuelta frente a Vélez, coincidió con el inicio de la racha más extensa de su carrera. FInalmente, el delantero de Racing pudo cortarla hoy frente a Boca.

