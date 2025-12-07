La serie de Netflix que arrasa, está llena de escenas explícitas y se convirtió en el nuevo furor mundial

killing eve (1)

Desde The New York Times, Mike Hale también señaló que el resultado es “inteligente, entretenido y reforzado por la actuación de Oh”. Con ese respaldo y una narrativa atrapante, Killing Eve se consolida como una opción ideal para quienes buscan series y películas con suspenso, personajes complejos y un ritmo que no decepciona en Netflix.

Netflix: de qué trata la serie Killing Eve

La serie de Netflix está basada en las novelas de Luke Jennings. Killing Eve se centra en dos mujeres muy diferentes. Eve es una ingeniosa agente del MI5 cuyo aburrido trabajo se aleja de su sueño de ser espía. Villanelle es una asesina experta que disfruta de los lujos que su violento trabajo le brinda. Estas dos inteligentes e intensas mujeres se enfrentarán en un épico juego del gato y el ratón.

Ambas mujeres se obsesionarán la una con la otra. Por un lado, está Villanelle (Jodie Comer), una asesina psicópata sumida en el lujo de su profesión y, por otro lado, Eve Polastri (Sandra Oh), una agente del MI6. Cansada y aburrida de pasarse los días sentada en su escritorio, la perspicaz criminóloga Eve busca más acción en su vida profesional y un día se encuentra al mando de un grupo secreto cuyo objetivo es dar caza a Villanelle

Netflix: tráiler de la serie Killing Eve

Reparto de Killing Eve, serie de Netflix

