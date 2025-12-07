La serie de Netflix que arrasa, está llena de escenas explícitas y se convirtió en el nuevo furor mundial

Killing Eve llegó a Netflix y rápidamente se posicionó entre las series y películas más comentadas del momento. Estrenada en 2018 y creada por Phoebe W-aller Bridge, la historia sigue a Eve Polastri, interpretada por Sandra Oh, conocida mundialmente por su papel en Grey’s Anatomy.
Con cuatro temporadas, la ficción destacó desde el comienzo por su tono fresco, inteligente y cargado de humor negro, lo que le valió elogios de la crítica. Sus protagonistas también fueron reconocidas con importantes premios: Oh ganó el Globo de Oro a Mejor Actriz en serie de TV, mientras que Jodie Comer recibió el Emmy a Mejor Actriz en serie dramática.
La serie de Netflix cosechó excelentes reseñas: The Guardian la calificó como “elaborada con habilidad y altamente entretenida”, destacando cómo revitaliza el clásico juego del gato y el ratón.
Desde The New York Times, Mike Hale también señaló que el resultado es “inteligente, entretenido y reforzado por la actuación de Oh”. Con ese respaldo y una narrativa atrapante, Killing Eve se consolida como una opción ideal para quienes buscan series y películas con suspenso, personajes complejos y un ritmo que no decepciona en Netflix.
Netflix: de qué trata la serie Killing Eve
La serie de Netflix está basada en las novelas de Luke Jennings. Killing Eve se centra en dos mujeres muy diferentes. Eve es una ingeniosa agente del MI5 cuyo aburrido trabajo se aleja de su sueño de ser espía. Villanelle es una asesina experta que disfruta de los lujos que su violento trabajo le brinda. Estas dos inteligentes e intensas mujeres se enfrentarán en un épico juego del gato y el ratón.
Ambas mujeres se obsesionarán la una con la otra. Por un lado, está Villanelle (Jodie Comer), una asesina psicópata sumida en el lujo de su profesión y, por otro lado, Eve Polastri (Sandra Oh), una agente del MI6. Cansada y aburrida de pasarse los días sentada en su escritorio, la perspicaz criminóloga Eve busca más acción en su vida profesional y un día se encuentra al mando de un grupo secreto cuyo objetivo es dar caza a Villanelle
Netflix: tráiler de la serie Killing Eve
Reparto de Killing Eve, serie de Netflix
- Sandra Oh
- Jodie Comer
- Fiona Shaw
- Kim Bodnia
- Owen McDonnell
- Sean Delaney
- Darren Boyd
- David Haig
- Kirby Howell-Baptiste
Dónde ver la serie Killing Eve, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Killing Eve se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Killing Eve se puede ver en Netflix.
- España: la serie Killing Eve se puede ver en Netflix.