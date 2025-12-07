Disney Plus posee uno de los más completos catálogos de series y películas, en su interior tiene la joya de ciencia ficción del genial Ridley Scott, se trata de la película Prometeus con Idris Elba.
Idris Elba es un tremendo éxito con mejor película de ciencia ficción del mundo
Idris Elba brilla con la película de ciencia ficción más vista del mundo, una joya del genial director Ridley Scott que es el mejor en este género
Finales del siglo XXI. Un grupo de científicos y exploradores emprende un viaje espacial de más de dos años en la nave Prometheus a un remoto planeta recién descubierto, donde su capacidad física y mental será puesta a prueba.
Un anciano millonario crea una expedición, la Prometheus, para encontrar ese sistema solar y así dar con el lugar de origen de esos gigantes.
El viaje dura más de dos años durante el cual la tripulación está criogenizada, y la nave la maneja mientras tanto un robot, David, el mejor y más interesante personaje de la película –muy bien interpretado por Michael Fassbender-.
Despiertan cuando llegan al sistema solar. Aquí tenemos unos momentos impagables de sentido de la maravilla y de la magnificencia del cosmos.
La entrada en el satélite que puede albergar vida es impecable, así como el encuentro con una construcción gigantesca.
El objetivo de la misión es encontrar respuesta al mayor de los misterios: el origen de la vida en la Tierra.
Disney Plus: de qué trata la película Prometeo
Ridley Scott continúa ampliando la mitología del universo configurado alrededor de la criatura alienígena más escurridiza del universo. Nos encontramos en una época indeterminada, no se sabe si antes o después de la llegada de la nave Nostromo.
En cualquier caso el planteamiento es prácticamente el mismo que en la película primigenia: un grupo de exploradores se encuentra buscando signos de civilizaciones primigenias y va a parar a un misterioso planeta que los atrapa en su órbita.
Allí encontrarán vestigios de seres extraterrestres, y pronto tendrán que luchar si quieren sobrevivir y salvar de paso a la humanidad.
Disney Plus: reparto de la película Prometeo
- Noomi Rapace
- Michael Fassbender
- Charlize Theron
- Idris Elba
- Guy Pearce
- Logan Marshall-Green
- Sean Harris
- Rafe Spall