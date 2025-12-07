Idris Elba es un tremendo éxito con mejor película de ciencia ficción del mundo

El viaje dura más de dos años durante el cual la tripulación está criogenizada, y la nave la maneja mientras tanto un robot, David, el mejor y más interesante personaje de la película –muy bien interpretado por Michael Fassbender-.

Despiertan cuando llegan al sistema solar. Aquí tenemos unos momentos impagables de sentido de la maravilla y de la magnificencia del cosmos.

La entrada en el satélite que puede albergar vida es impecable, así como el encuentro con una construcción gigantesca.

El objetivo de la misión es encontrar respuesta al mayor de los misterios: el origen de la vida en la Tierra.

Disney Plus: de qué trata la película Prometeo

Ridley Scott continúa ampliando la mitología del universo configurado alrededor de la criatura alienígena más escurridiza del universo. Nos encontramos en una época indeterminada, no se sabe si antes o después de la llegada de la nave Nostromo.

prometeos1 Talentoso. Un Idris Elba joven tuvo un papel destacado en la cinta Prometeus.

En cualquier caso el planteamiento es prácticamente el mismo que en la película primigenia: un grupo de exploradores se encuentra buscando signos de civilizaciones primigenias y va a parar a un misterioso planeta que los atrapa en su órbita.

Allí encontrarán vestigios de seres extraterrestres, y pronto tendrán que luchar si quieren sobrevivir y salvar de paso a la humanidad.

Disney Plus: reparto de la película Prometeo

Noomi Rapace

Michael Fassbender

Charlize Theron

Idris Elba

Guy Pearce

Logan Marshall-Green

Sean Harris

Rafe Spall

Tráiler de la película Prometeo