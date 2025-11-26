Disney Plus la rompe con la película en la que Christian Bale y Matt Damon interpretan dos leyendas del automovilismo mundial, se trata de la cinta Ford vs. Ferrari.
Christian Bale y Matt Damon son un éxito con la historia real de dos leyendas del automovilismo
Ford vs. Ferrari cuenta la historia real de dos leyendas del automovilismo: Ken Miles (Christian Bale) y Carrol Shelby (Matt Damon). La película sigue los acontecimientos y los preparativos para las mundialmente famosas 24 Horas de Le Mans de 1966.
Disney Plus: de qué trata la película Ford vs. Ferrari
En 1959, Carroll Shelby (Matt Damon) está en la cima del mundo tras ganar la carrera más difícil del automovilismo, las 24 horas de Le Mans. Pero su mayor triunfo ve acompañado seguidamente de un duro golpe -los médicos le advierten al intrépido tejano que tiene una cardiopatía que le impedirá pilotar.
En lugar de hundirse, Shelby se reinventa ingeniosamente como diseñador de coches y comercial en una fábrica de Venice Beach con un equipo de ingenieros y mecánicos, entre los que se encuentran el irascible conductor de pruebas Ken Miles (Christian Bale).
Premiado piloto de carreras de nacionalidad británica, Miles es un hombre de familia y es brillante al volante, pero también desmesuradamente franco, arrogante, e inflexible.
Cuando un vehículo de Shelby sorprende en Le Mans frente al venerable italiano Enzo Ferrari, Ford Motor Company recluta al visionario para diseñar el coche de carreras más avanzado, una máquina capaz de ganarle incluso a Ferrari en la implacable pista francesa.
Listos para triunfar aunque tienen todas las de perder, Shelby, Miles y su ecléctico equipo desafiarán las interferencias corporativas, las leyes de la física y hasta sus demonios personales para desarrollar un vehículo revolucionario capaz de vencer a todos sus competidores.
Pero su incansable esfuerzo tendrá sus consecuencias.
Disney Plus: reparto de la película Ford vs. Ferrari
- Christian Bale (Ken Miles)
- Matt Damon (Carroll Shelby)
- Jon Bernthal (Lee Lacocca)
- Caitriona Balfe (Mollie Miles)
- Josh Lucas (Leo Beebe)
- Noah Jupe (Peter Miles)
- Tracy Letts (Henry Ford II)
- Remo Girone (Enzo Ferrari)
- Ray McKinnon (Phil Remington)