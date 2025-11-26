Christian Bale y Matt Damon son un éxito con la historia real de dos leyendas del automovilismo

En lugar de hundirse, Shelby se reinventa ingeniosamente como diseñador de coches y comercial en una fábrica de Venice Beach con un equipo de ingenieros y mecánicos, entre los que se encuentran el irascible conductor de pruebas Ken Miles (Christian Bale).

fordferrari1 Actorazos. Matt Damon y Christian Bale se lucen con una gran película de Disney Plus, Ford vs. Ferrari.

Premiado piloto de carreras de nacionalidad británica, Miles es un hombre de familia y es brillante al volante, pero también desmesuradamente franco, arrogante, e inflexible.

Cuando un vehículo de Shelby sorprende en Le Mans frente al venerable italiano Enzo Ferrari, Ford Motor Company recluta al visionario para diseñar el coche de carreras más avanzado, una máquina capaz de ganarle incluso a Ferrari en la implacable pista francesa.

Listos para triunfar aunque tienen todas las de perder, Shelby, Miles y su ecléctico equipo desafiarán las interferencias corporativas, las leyes de la física y hasta sus demonios personales para desarrollar un vehículo revolucionario capaz de vencer a todos sus competidores.

Pero su incansable esfuerzo tendrá sus consecuencias.

Disney Plus: reparto de la película Ford vs. Ferrari

Christian Bale (Ken Miles)

Matt Damon (Carroll Shelby)

Jon Bernthal (Lee Lacocca)

Caitriona Balfe (Mollie Miles)

Josh Lucas (Leo Beebe)

Noah Jupe (Peter Miles)

Tracy Letts (Henry Ford II)

Remo Girone (Enzo Ferrari)

Ray McKinnon (Phil Remington)

Tráiler de la película Ford vs. Ferrari