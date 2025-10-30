En su catálogo de excelencia de series y películas, Disney Plus tiene la película de acción con Denzel Washington que te impactará, se trata de Estado de sitio.
Denzel Washington impacta con la película de acción que te pondrá muy nervioso
Un grupo de terroristas de Oriente Medio tiene aterrorizada a la ciudad de Nueva York por sus violentos atentados. Su poder llega a tal extremo que el Presidente del Gobierno se ve obligado a declarar el estado de sitio en la ciudad sacando al ejército a las calles con el objetivo de detener la ofensiva.
El inflexible general William Devereaux (Bruce Willis) está al mando imponiendo orden. Por otro lado, un agente especial del FBI, Anthony Hubbard (Denzel Washington), con la colaboración de una agente de la CIA, Elise Kraft, también intentarán frenar los ataques.
Este filme creo que refleja muy bien un problema que sigue latente y también hace una crítica a una situación que perfectamente podría darse así como al uso de la tortura para sacar información. Es una película con la que se mantiene el interés durante todo momento y con un final inesperado. Recomendable.
Disney Plus: de qué se trata la película Estado de sitio
Tras el secuestro de un líder religioso musulmán por tropas norteamericanas, Nueva York se convierte en el objetivo de una serie de atentados terroristas. Anthony Hubbard, el director del equipo antiterrorista del FBI, y la agente de la CIA Elise Kraft serán los encargados de intentar acabar con la organización criminal.
La explosión de un concurrido autobús en Brooklyn marca el comienzo de una campaña de terror en las calles de Nueva York. Ahora el agente especial del FBI Anthony Hub Hubbard (Denzel Washington) y el general del ejército estadounidense William Devereaux (Bruce Willis) deberán averiguar quién es el responsable.
El peligro es explosivo a cada paso cuando se disponen a conducir una guerra sin cuartel contra una banda implacable de terroristas.
Mientras tanto, el gobierno decide declarar la ley marcial en la Gran Manzana.
Disney Plus: reparto de la película Estado de sitio
- Denzel Washington
- Tony Shalhoub
- Annette Benning
- Bruce Willis
- Lance Reddick
- Sami Bouajila
- Mark Valley