Denzel Washington impacta con la película de acción que te pondrá muy nervioso

Este filme creo que refleja muy bien un problema que sigue latente y también hace una crítica a una situación que perfectamente podría darse así como al uso de la tortura para sacar información. Es una película con la que se mantiene el interés durante todo momento y con un final inesperado. Recomendable.

Disney Plus: de qué se trata la película Estado de sitio

Tras el secuestro de un líder religioso musulmán por tropas norteamericanas, Nueva York se convierte en el objetivo de una serie de atentados terroristas. Anthony Hubbard, el director del equipo antiterrorista del FBI, y la agente de la CIA Elise Kraft serán los encargados de intentar acabar con la organización criminal.

estado1 Gran acción. Denzel Washington protagoniza junto a Bruce Willis la cinta Estado de sitio por Disney Plus.

La explosión de un concurrido autobús en Brooklyn marca el comienzo de una campaña de terror en las calles de Nueva York. Ahora el agente especial del FBI Anthony Hub Hubbard (Denzel Washington) y el general del ejército estadounidense William Devereaux (Bruce Willis) deberán averiguar quién es el responsable.

El peligro es explosivo a cada paso cuando se disponen a conducir una guerra sin cuartel contra una banda implacable de terroristas.

Mientras tanto, el gobierno decide declarar la ley marcial en la Gran Manzana.

Disney Plus: reparto de la película Estado de sitio

Denzel Washington

Tony Shalhoub

Annette Benning

Bruce Willis

Lance Reddick

Sami Bouajila

Mark Valley

Tráiler de la película Estado de sitio