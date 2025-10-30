El thriller de Netflix que desborda seducción y mantiene una tensión constante hasta el final

Dirigida por Adam Randall y con Sydney Sweeney dentro del reparto, esta película de 2021 logra cautivar con su trama sofocante. Se trata de la película Fauces de la noche, que sigue a un joven chófer que recoge a dos misteriosas mujeres para una noche de fiesta en Los Ángeles, pero desvelan su verdadera naturaleza y él debe luchar para sobrevivir.

La película de Netflix, de 1 hora y 48 minutos, “no tiene muchos sustos, ni tampoco abarca nuevos territorios, pero lo compensa con una historia sólida, llena de alta tensión y personajes simpáticos”, comentó el crítico Valerie Complex de Deadline.