La plataforma de series y películas de Netflix cuenta con un catálogo variado, con propuestas para los gustos de todos los suscriptores. El gigante de la N roja tiene una superproducción de suspenso, terror y crimen que no pasa desapercibida entre los fanáticos.
El thriller de Netflix que desborda seducción y mantiene una tensión constante hasta el final
Es una producción de suspenso y crimen que arrasa entre las series y películas más destacadas de Netflix
Dirigida por Adam Randall y con Sydney Sweeney dentro del reparto, esta película de 2021 logra cautivar con su trama sofocante. Se trata de la película Fauces de la noche, que sigue a un joven chófer que recoge a dos misteriosas mujeres para una noche de fiesta en Los Ángeles, pero desvelan su verdadera naturaleza y él debe luchar para sobrevivir.
La película de Netflix, de 1 hora y 48 minutos, “no tiene muchos sustos, ni tampoco abarca nuevos territorios, pero lo compensa con una historia sólida, llena de alta tensión y personajes simpáticos”, comentó el crítico Valerie Complex de Deadline.
Netflix: de qué trata la película Fauces de la noche
La sinopsis oficial de la película Fauces de la noche versa: “En la noche más excitante de su vida..., ¿pero saldrá con vida? Un estudiante universitario cae en un peligroso submundo que se oculta tras las sombras de L. A.”
Esta inquietante historia de suspenso relata lo que tiene que vivir un joven chofer que alza a dos misteriosas mujeres, que se dirigían a una noche de fiesta en Los Ángeles. Estas pasajeras, en un momento del viaje, revelan su verdadera naturaleza y, un peligroso Inframundo que acecha en las sombras, hacen que el chofer tenga que hacer todo para poder sobrevivir.
Netflix: tráiler de la película Fauces de la noche
Reparto de Fauces de la noche, película de Netflix
- Jorge Lendeborg Jr. (Benny Pérez)
- Debby Ryan (Blaire)
- Lucy Fry (Zoe)
- Raúl Castillo (Jay Pérez)
- Alfie Allen (Víctor)
- Alexander Ludwing (Rocko)
- Sydney Sweeney (Eva)
- Megan Fox (Grace)
Dónde ver la película Fauces de la noche, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Fauces de la noche se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Night Teeth se puede ver en Netflix.
- España: la película Fauces de la noche se puede ver en Netflix.