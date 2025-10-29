Inicio Series y películas Netflix
El romance en Netflix que conquista con su encanto, humor y una historia bajo la lluvia en Nueva York

Elle Fanning es la protagonista de una comedia romántica que arrasa entre las series y películas del género en Netflix

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Elle Fanning es la protagonista de esta película romántica de Netflix.

La plataforma de series y películas de Netflix es la más popular del mundo, lo que no es casualidad. Su catálogo está lleno de producciones que atraen a los suscriptores por sus increíbles tramas y elencos. En esta oportunidad, te contamos acerca de un peliculón de Elle Fanning, Timothée Chalamet y Selena Gomez.

Se trata de la película Un día lluvioso en Nueva York, dirigida por Woody Allen y estrenada en 2020. Es una comedia romántica para reír que dura 1 hora y 32 minutos y fue aclamada por la crítica: “Es divertidísima, tiene apuntes sarcásticos (hablan de la profesión más antigua del mundo, y alguien pregunta si es el periodismo), todas buenas actuaciones, una luz excepcional”, sentenció Pablo O. Scholz de Diario Clarín.

un dia lluvioso en nueva york (1)
Un día lluvioso en Nueva York es una película de Netflix que protagonizada por Elle Fanning y Timothée Chalamet.

Netflix: de qué trata la película Un día lluvioso en Nueva York

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Un día lluvioso en Nueva York versa: “Varios neoyorquinos con irresistible magnetismo frustran los planes románticos de una joven pareja que está de visita en la Gran Manzana por un proyecto universitario”.

Gatsby Welles (Timothée Chalamet) y Ashleigh (Elle Fanning) son una joven pareja enamorada de universitarios que se dispone a pasar un fin de semana en la ciudad de Nueva York.

un dia lluvioso en nueva york
Selena Gomez es una de las protagonistas de la pel&iacute;cula Un d&iacute;a lluvioso en Nueva York.

Ella va a entrevistar al reconocido cineasta Roland Pollard (Liev Schreiber), que pasa por un momento de crisis creativa, y durante su azarosa aventura conocerá al cautivador actor Francisco Vega (Diego Luna).

Por su parte, Gatsby también conocerá a una joven, Chan (Selena Gómez), que le ayudará a poner en orden sus sentimientos. El lluvioso fin de semana estará plagado de encuentros, desencuentros y equívocos.

Netflix: tráiler de la película Un día lluvioso en Nueva York

Embed - Dia de lluvia en Nueva York - Trailer espanol (HD)

Reparto de Un día lluvioso en Nueva York, película de Netflix

  • Timothée Chalamet
  • Elle Fanning
  • Selena Gomez
  • Jude Law
  • Diego Luna
  • Liev Schreiber
  • Annaleigh Ashford
  • Rebecca Hall
  • Cherry Jones
  • Will Rogers
  • Kelly Rohrbach

Dónde ver la película Un día lluvioso en Nueva York, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Un día lluvioso en Nueva York se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Un día lluvioso en Nueva York (A Rainy Day in New York) se puede alquilar en Amazon y Prime Video.
  • España: la película Un día lluvioso en Nueva York se puede ver en Prime Video y Apple TV.

