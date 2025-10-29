El romance en Netflix que conquista con su encanto, humor y una historia bajo la lluvia en Nueva York

Se trata de la película Un día lluvioso en Nueva York, dirigida por Woody Allen y estrenada en 2020. Es una comedia romántica para reír que dura 1 hora y 32 minutos y fue aclamada por la crítica: “Es divertidísima, tiene apuntes sarcásticos (hablan de la profesión más antigua del mundo, y alguien pregunta si es el periodismo), todas buenas actuaciones, una luz excepcional”, sentenció Pablo O. Scholz de Diario Clarín.

un dia lluvioso en nueva york (1) Un día lluvioso en Nueva York es una película de Netflix que protagonizada por Elle Fanning y Timothée Chalamet.

Netflix: de qué trata la película Un día lluvioso en Nueva York

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Un día lluvioso en Nueva York versa: “Varios neoyorquinos con irresistible magnetismo frustran los planes románticos de una joven pareja que está de visita en la Gran Manzana por un proyecto universitario”.