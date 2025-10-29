La plataforma de series y películas de Netflix es la más popular del mundo, lo que no es casualidad. Su catálogo está lleno de producciones que atraen a los suscriptores por sus increíbles tramas y elencos. En esta oportunidad, te contamos acerca de un peliculón de Elle Fanning, Timothée Chalamet y Selena Gomez.
El romance en Netflix que conquista con su encanto, humor y una historia bajo la lluvia en Nueva York
Elle Fanning es la protagonista de una comedia romántica que arrasa entre las series y películas del género en Netflix
Se trata de la película Un día lluvioso en Nueva York, dirigida por Woody Allen y estrenada en 2020. Es una comedia romántica para reír que dura 1 hora y 32 minutos y fue aclamada por la crítica: “Es divertidísima, tiene apuntes sarcásticos (hablan de la profesión más antigua del mundo, y alguien pregunta si es el periodismo), todas buenas actuaciones, una luz excepcional”, sentenció Pablo O. Scholz de Diario Clarín.
Netflix: de qué trata la película Un día lluvioso en Nueva York
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Un día lluvioso en Nueva York versa: “Varios neoyorquinos con irresistible magnetismo frustran los planes románticos de una joven pareja que está de visita en la Gran Manzana por un proyecto universitario”.
Gatsby Welles (Timothée Chalamet) y Ashleigh (Elle Fanning) son una joven pareja enamorada de universitarios que se dispone a pasar un fin de semana en la ciudad de Nueva York.
Ella va a entrevistar al reconocido cineasta Roland Pollard (Liev Schreiber), que pasa por un momento de crisis creativa, y durante su azarosa aventura conocerá al cautivador actor Francisco Vega (Diego Luna).
Por su parte, Gatsby también conocerá a una joven, Chan (Selena Gómez), que le ayudará a poner en orden sus sentimientos. El lluvioso fin de semana estará plagado de encuentros, desencuentros y equívocos.
Netflix: tráiler de la película Un día lluvioso en Nueva York
Reparto de Un día lluvioso en Nueva York, película de Netflix
- Timothée Chalamet
- Elle Fanning
- Selena Gomez
- Jude Law
- Diego Luna
- Liev Schreiber
- Annaleigh Ashford
- Rebecca Hall
- Cherry Jones
- Will Rogers
- Kelly Rohrbach
Dónde ver la película Un día lluvioso en Nueva York, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Un día lluvioso en Nueva York se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Un día lluvioso en Nueva York (A Rainy Day in New York) se puede alquilar en Amazon y Prime Video.
- España: la película Un día lluvioso en Nueva York se puede ver en Prime Video y Apple TV.