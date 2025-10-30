Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Copa Argentina

¡Independiente Rivadavia vs. Argentinos, confirmado! Instituto será la sede de la final de la Copa Argentina

Desde la organización de Copa Argentina confirmaron la sede para final que Independiente Rivadavia y Argentinos disputarán el próximo 5 de noviembre

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Independiente Rivadavia festejó, en el Kempes, el pase a la final de la Copa Argentina.

Independiente Rivadavia festejó, en el Kempes, el pase a la final de la Copa Argentina.

Foto: Nicolás Ríos/UNO

Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors se verán las caras en la final de la Copa Argentina. Luego de vencer a River y a Belgrano de Córdoba, respectivamente, desde la organización del evento confirmaron que el partido se disputará el próximo miércoles 5 de noviembre.

Durante la jornada de este martes, desde la organización del evento, despejaron una de las grandes dudas que quedaban: la sede. A través de sus canales oficiales de comunicación, afirmaron que el duelo se disputará en el estadio Monumental Presidente Perón, de Instituto de Córdoba.

futbol-instituto de cordoba (1).jpg
El estadio Monumental Presidente Perón, de Instituto de Córdoba, albergará la final de la Copa Argentina entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors.

El estadio Monumental Presidente Perón, de Instituto de Córdoba, albergará la final de la Copa Argentina entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors.

La casa de la Gloria, con capacidad para cerca de 26.000 espectadores, será testigo de una definición histórica. Tanto Independiente Rivadavia como Argentinos Juniors buscarán alzar el trofeo por primera vez en su historia.

Además de la fecha y la sede confirmada, el horario en el que la pelota comenzará a rodar en Córdoba será a las 21.10, con TV por TyC Sports.

Cómo llegó Independiente Rivadavia a la final de la Copa Argentina

Independiente Rivadavia ha tenido una experiencia positiva jugando la actual edición de la Copa Argentina en la provincia de Córdoba. Eso sí, en otro estadio, ya que eliminó a River, en semifinales, en el Mario Alberto Kempes. Además disputó dos juegos en el Juan Gilberto Funes de San Luis y dos en cancha de Newell's.

independiente rivadavia
Independiente Rivadavia ya conoce la sede en la que enfrentará a Argentinos Juniors.

Independiente Rivadavia ya conoce la sede en la que enfrentará a Argentinos Juniors.

  • 32avos de final: 1-0 vs. Estudiantes de Buenos Aires (Alejo Osella)
  • 16avos de final: 2 (3)-(1) 2 vs. Platense (Sebastián Villa y Nicolás Retamar)
  • 8º de final: 2-1 vs. Central Córdoba de Rosario (Iván Villalba y Mauricio Cardillo)
  • 4ª de final: 3-1 vs. Tigre (Matías Fernández, Fabrizio Sartori y Ezequiel Bonifacio)
  • Semifinal: 0-0 vs. River

Cómo llegó Argentinos Juniors a la final de la Copa Argentina

Argentinos Juniors salió solo una vez de Buenos Aires en la actual edición de la Copa Argentina (la final será la segunda). Su debut se dio en el estadio Ciudad de Caseros (Estudiantes de Buenos Aires). Posteriormente jugó en el Nuevo Gasómetro (San Loenzo), Norberto Tomaghello (Defensa y Justicia), Cilindro de Avellaneda (Racing) y Gigante de Arroyito (Rosario Central).

  • 32avos de final: 3-0 vs. Central Norte (Leonardo Rodríguez e/c, José Herrera y Tomás Molina)
  • 16avos de final: 3-0 vs. Excursionistas (Tomás Molina, Ismael Sosa y Leandro Lozano)
  • 8º de final: 2-1 vs. Aldosivi (Alan Lescano y Tomás Molina)
  • 4ª de final: 1-0 vs. Lanús (Tomás Molina)
  • Semifinal: 2-1 vs. Belgrano (Hernán López Muñoz y Tomás Molina)

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas