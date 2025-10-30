¡Independiente Rivadavia vs. Argentinos, confirmado! Instituto será la sede de la final de la Copa Argentina

Además de la fecha y la sede confirmada, el horario en el que la pelota comenzará a rodar en Córdoba será a las 21.10, con TV por TyC Sports.

Cómo llegó Independiente Rivadavia a la final de la Copa Argentina

Independiente Rivadavia ha tenido una experiencia positiva jugando la actual edición de la Copa Argentina en la provincia de Córdoba. Eso sí, en otro estadio, ya que eliminó a River, en semifinales, en el Mario Alberto Kempes. Además disputó dos juegos en el Juan Gilberto Funes de San Luis y dos en cancha de Newell's.

32avos de final: 1-0 vs. Estudiantes de Buenos Aires (Alejo Osella)

1-0 vs. Estudiantes de Buenos Aires (Alejo Osella) 16avos de final: 2 (3)-(1) 2 vs. Platense (Sebastián Villa y Nicolás Retamar)

2 (3)-(1) 2 vs. Platense (Sebastián Villa y Nicolás Retamar) 8º de final: 2-1 vs. Central Córdoba de Rosario (Iván Villalba y Mauricio Cardillo)

2-1 vs. Central Córdoba de Rosario (Iván Villalba y Mauricio Cardillo) 4ª de final: 3-1 vs. Tigre (Matías Fernández, Fabrizio Sartori y Ezequiel Bonifacio)

3-1 vs. Tigre (Matías Fernández, Fabrizio Sartori y Ezequiel Bonifacio) Semifinal: 0-0 vs. River

Cómo llegó Argentinos Juniors a la final de la Copa Argentina

Argentinos Juniors salió solo una vez de Buenos Aires en la actual edición de la Copa Argentina (la final será la segunda). Su debut se dio en el estadio Ciudad de Caseros (Estudiantes de Buenos Aires). Posteriormente jugó en el Nuevo Gasómetro (San Loenzo), Norberto Tomaghello (Defensa y Justicia), Cilindro de Avellaneda (Racing) y Gigante de Arroyito (Rosario Central).