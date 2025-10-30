¡Independiente Rivadavia vs. Argentinos, confirmado! Instituto será la sede de la final de la Copa Argentina

Durante la jornada de este martes, desde la organización del evento, despejaron una de las grandes dudas que quedaban: la sede. A través de sus canales oficiales de comunicación, afirmaron que el duelo se disputará en el estadio Monumental Presidente Perón, de Instituto de Córdoba.
La casa de la Gloria, con capacidad para cerca de 26.000 espectadores, será testigo de una definición histórica. Tanto Independiente Rivadavia como Argentinos Juniors buscarán alzar el trofeo por primera vez en su historia.
Además de la fecha y la sede confirmada, el horario en el que la pelota comenzará a rodar en Córdoba será a las 21.10, con TV por TyC Sports.
Cómo llegó Independiente Rivadavia a la final de la Copa Argentina
Independiente Rivadavia ha tenido una experiencia positiva jugando la actual edición de la Copa Argentina en la provincia de Córdoba. Eso sí, en otro estadio, ya que eliminó a River, en semifinales, en el Mario Alberto Kempes. Además disputó dos juegos en el Juan Gilberto Funes de San Luis y dos en cancha de Newell's.
32avos de final: 1-0 vs. Estudiantes de Buenos Aires (Alejo Osella)
16avos de final: 2 (3)-(1) 2 vs. Platense (Sebastián Villa y Nicolás Retamar)
8º de final: 2-1 vs. Central Córdoba de Rosario (Iván Villalba y Mauricio Cardillo)
4ª de final: 3-1 vs. Tigre (Matías Fernández, Fabrizio Sartori y Ezequiel Bonifacio)
Semifinal: 0-0 vs. River
Cómo llegó Argentinos Juniors a la final de la Copa Argentina
Argentinos Juniors salió solo una vez de Buenos Aires en la actual edición de la Copa Argentina (la final será la segunda). Su debut se dio en el estadio Ciudad de Caseros (Estudiantes de Buenos Aires). Posteriormente jugó en el Nuevo Gasómetro (San Loenzo), Norberto Tomaghello (Defensa y Justicia), Cilindro de Avellaneda (Racing) y Gigante de Arroyito (Rosario Central).
32avos de final: 3-0 vs. Central Norte (Leonardo Rodríguez e/c, José Herrera y Tomás Molina)
16avos de final: 3-0 vs. Excursionistas (Tomás Molina, Ismael Sosa y Leandro Lozano)
8º de final: 2-1 vs. Aldosivi (Alan Lescano y Tomás Molina)
4ª de final: 1-0 vs. Lanús (Tomás Molina)
Semifinal: 2-1 vs. Belgrano (Hernán López Muñoz y Tomás Molina)