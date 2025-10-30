Las declaraciones más tristes de Lionel Messi: "Tu propio momento también llegará pronto"

Lionel Messi Lionel Messi comienza el tramo final de su carrera.

Las declaraciones más tristes de Lionel Messi

El día que ningún amante del fútbol quiere que llegue se acerca cada vez más y Lionel Messi está en el último tramo de su carrera; sin embargo, aún hay tiempo para unos últimos bailes: "Sería maravilloso estar en otro Mundial y defender el título que tuvimos la suerte de ganar. Jugar para la Selección Nacional es el nivel más alto que uno puede alcanzar".

"El deseo y el entusiasmo son muy claros, pero quiero seguir sintiéndome bien para contribuir y ser importante para el equipo. Depende mucho de tener confianza y físico como para rendir al más alto nivel", comentó sobre la posibilidad de disputar el Mundial 2026.

Paralelamente, también reflexionó sobre el paso del tiempo tras los anuncios de retiro de Sergio Busquets y Jordi Alba: "Ves que la gente a tu alrededor empieza a marcharse y te das cuenta que tu propio momento también llegará pronto".

Lionel Messi - Sergio Busquets - Jordi Alba Lionel Messi compartió plantel con los españoles en Barcelona y en Inter Miami.

Con los jugadores españoles compartió plantel en Barcelona y actualmente en Inter Miami: "Siempre estuvimos en armonía dentro y fuera del campo de juego y compartimos mucho, incluso con nuestras familias. Así que es una perdida de amigos, tanto dentro como fuera del campo".

El análisis de Lionel Messi de una jugada fenomenal

Fabrizio Romano le consultó sobre una particular jugada en Inter Miami donde Messi asiste sin mirar y con el taco derecho a Luis Suárez para que el uruguayo convierta un golazo, y el astro argentino explicó: "La verdad es que lo veo a Luis que va a correr y también son el conocimiento y los años de jugar juntos, de saber los movimientos del otro".

"Prácticamente ya sé sus movimientos de memoria", concluyó el capitán de la Selección argentina.