Inicio Ovación Fútbol Lionel Messi
Es palabra del 10

Las declaraciones más tristes de Lionel Messi: "Tu propio momento también llegará pronto"

Lionel Messi renovó contrato con Inter Miami hasta 2028, pero en diálogo con Fabrizio Romano mostró una faceta introspectiva donde se refirió al paso del tiempo

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Lionel Messi jugará hasta el 2028 y lo encara de una manera introspectiva.

Lionel Messi jugará hasta el 2028 y lo encara de una manera introspectiva.

Lionel Messi renovó con Inter Miami hasta finales de 2028, por lo que se retirará con 41 años. Aunque aún restan tres años para que finalice su contrato, el astro reflexionó sobre el paso del tiempo mientras que se retiran de la actividad sus compañeros y manifestó que el final de su carrera deportiva es inminente.

El capitán de la Selección argentina todavía no confirma su presencia en el Mundial y días atrás ya había advertido: "Lo evaluaré día a día en la pretemporada con Inter, ver si puedo estar al cien por cien, serle útil al grupo y luego tomaré una decisión".

Ahora, en diálogo con el periodista Fabrizio Romano, mostró su faceta más introspectiva.

Lionel Messi
Lionel Messi comienza el tramo final de su carrera.

Lionel Messi comienza el tramo final de su carrera.

Las declaraciones más tristes de Lionel Messi

El día que ningún amante del fútbol quiere que llegue se acerca cada vez más y Lionel Messi está en el último tramo de su carrera; sin embargo, aún hay tiempo para unos últimos bailes: "Sería maravilloso estar en otro Mundial y defender el título que tuvimos la suerte de ganar. Jugar para la Selección Nacional es el nivel más alto que uno puede alcanzar".

"El deseo y el entusiasmo son muy claros, pero quiero seguir sintiéndome bien para contribuir y ser importante para el equipo. Depende mucho de tener confianza y físico como para rendir al más alto nivel", comentó sobre la posibilidad de disputar el Mundial 2026.

Paralelamente, también reflexionó sobre el paso del tiempo tras los anuncios de retiro de Sergio Busquets y Jordi Alba: "Ves que la gente a tu alrededor empieza a marcharse y te das cuenta que tu propio momento también llegará pronto".

Lionel Messi - Sergio Busquets - Jordi Alba
Lionel Messi comparti&oacute; plantel con los espa&ntilde;oles en Barcelona y en Inter Miami.

Lionel Messi compartió plantel con los españoles en Barcelona y en Inter Miami.

Con los jugadores españoles compartió plantel en Barcelona y actualmente en Inter Miami: "Siempre estuvimos en armonía dentro y fuera del campo de juego y compartimos mucho, incluso con nuestras familias. Así que es una perdida de amigos, tanto dentro como fuera del campo".

El análisis de Lionel Messi de una jugada fenomenal

Fabrizio Romano le consultó sobre una particular jugada en Inter Miami donde Messi asiste sin mirar y con el taco derecho a Luis Suárez para que el uruguayo convierta un golazo, y el astro argentino explicó: "La verdad es que lo veo a Luis que va a correr y también son el conocimiento y los años de jugar juntos, de saber los movimientos del otro".

Embed

"Prácticamente ya sé sus movimientos de memoria", concluyó el capitán de la Selección argentina.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas