El pueblo más alto que está ubicado en un desierto de piedra

Para moverse sin vehículo, hay 3 circuitos peatonales en este pueblo: uno de 40 minutos hasta la Laguna Blanca, donde pastan vicuñas; otro de 1 hora al Mirador del Volcán Antofagasta, con cráter visible; y un tercero de 2 horas al Cañadón de las Pinturas, con grabados rupestres de 8.000 años. Los guías son pastores que llevan mate y explican cómo leer el clima por las nubes. En la plaza se alquilan bastones y mapas plastificados; no hay señal de celular, solo radios VHF para emergencias.

pueblo antofagasta de la sierra 3 El pueblo tiene menos de un centenar de habitantes.

La cocina de este pueblo es de olla y fuego lento: estofado de llama con papas andinas, sopa de quinoa con hueso de caracú y pan amasado en horno de barro. El único restaurante abre de 12 a 14 y de 20 a 22; sirve porciones generosas y acepta trueque de cigarrillos o yerba. Las familias locales que alojan ofrecen cena comunitaria con guitarreada; el desayuno incluye huevos de gallina criolla, queso de cabra salado y té de muña para la puna. Todo se paga en efectivo o con transferencia vía QR del almacén.

Antofagasta de la Sierra es un pueblo crudo y directo en Catamarca. Su desierto de altura, salares vírgenes y hospitalidad sin filtros lo convierten en el punto de partida para quienes quieren sentir la Puna en la piel, dormir bajo un cielo sin luz artificial y regresar con polvo rojo en las botas y silencio en los oídos.