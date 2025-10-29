El pueblo turístico que tiene uno de los lagos más hermosos del mundo

Argentina invita a descubrir rincones apartados donde el tiempo parece detenerse y la naturaleza dicta las reglas. Lejos de las rutas saturadas por el turismo masivo, los pueblos diminutos conservan su esencia intacta. Villa Traful, en la provincia de Neuquén, con apenas 50 habitantes, se presenta como un destino privilegiado para quienes valoran la quietud de un lago turquesa, rutas de montaña y la posibilidad de avistar ciervos al amanecer. Este enclave en el Parque Nacional Nahuel Huapi es un refugio ideal para recargar energías en plena Patagonia.
A 100 kilómetros al sur de San Martín de los Andes, Villa Traful se asienta a 800 metros de altitud junto al lago homónimo, rodeado de bosques de arrayanes. El acceso por la ruta de los 7 Lagos regala vistas espectaculares, pero el pueblo en sí mantiene su perfil bajo: un puñado de cabañas de troncos, una hostería histórica y un muelle de madera. Fundado en los años 30 como posta forestal, conserva la atmósfera de un campamento patagónico, con inviernos nevados y veranos templados perfectos para explorar.
El pueblo de Villa Traful
El foco de atención del pueblo es el lago Traful, de aguas cristalinas donde se practica kayak o stand-up paddle en absoluta soledad. Desde el muelle, parten botes a motor para recorrer la costa y llegar al Bosque Sumergido, un sitio único donde cipreses muertos emergen del agua como esculturas naturales tras un deslizamiento de 1960.
Los amantes del senderismo encuentran opciones variadas: un trayecto de 45 minutos hasta el mirador del lago, con panorámica de 360°, o la caminata de 2 horas al Cerro Negro, que culmina en vistas del valle y el volcán Lanín al fondo. En primavera, los paseos a caballo por senderos internos de este pueblo de Neuquén permiten ver huemules en su hábitat, siempre con guías que conocen los rastros y respetan la distancia de observación. Para los más cómodos, un circuito en vehículo 4x4 recorre antiguos caminos madereros con paradas fotográficas.
En cuanto a la mesa, Villa Traful destaca por su cocina de montaña: trucha ahumada en tabla de madera, ciervo en salsa de hongos silvestres y guiso de lentejas con chorizo casero. La hostería principal del pueblo ofrece cenas a la carta con vinos neuquinos, mientras que las cabañas incluyen desayunos con tortas fritas, mermelada de rosa mosqueta y café de olla. Los anfitriones suelen invitar a un mate junto al fuego para contar anécdotas sobre nevadas históricas o avistamientos de pumas.
Villa Traful es un pueblo de lujo discreto en Neuquén. Su lago impecable, senderos silenciosos y calidez comunitaria lo convierten en el lugar perfecto para una estadía breve pero intensa, donde cada día termina con el reflejo de las estrellas sobre el agua y la promesa de un nuevo amanecer en la cordillera.