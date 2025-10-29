El pueblo turístico que tiene uno de los lagos más hermosos del mundo

Los amantes del senderismo encuentran opciones variadas: un trayecto de 45 minutos hasta el mirador del lago, con panorámica de 360°, o la caminata de 2 horas al Cerro Negro, que culmina en vistas del valle y el volcán Lanín al fondo. En primavera, los paseos a caballo por senderos internos de este pueblo de Neuquén permiten ver huemules en su hábitat, siempre con guías que conocen los rastros y respetan la distancia de observación. Para los más cómodos, un circuito en vehículo 4x4 recorre antiguos caminos madereros con paradas fotográficas.

pueblo villa traful 2 El pueblo tiene paisajes que parecen generados con inteligencia artificial.

En cuanto a la mesa, Villa Traful destaca por su cocina de montaña: trucha ahumada en tabla de madera, ciervo en salsa de hongos silvestres y guiso de lentejas con chorizo casero. La hostería principal del pueblo ofrece cenas a la carta con vinos neuquinos, mientras que las cabañas incluyen desayunos con tortas fritas, mermelada de rosa mosqueta y café de olla. Los anfitriones suelen invitar a un mate junto al fuego para contar anécdotas sobre nevadas históricas o avistamientos de pumas.

Villa Traful es un pueblo de lujo discreto en Neuquén. Su lago impecable, senderos silenciosos y calidez comunitaria lo convierten en el lugar perfecto para una estadía breve pero intensa, donde cada día termina con el reflejo de las estrellas sobre el agua y la promesa de un nuevo amanecer en la cordillera.