El único pueblo del planeta Tierra construido dentro de dos volcanes: solo se accede en helicóptero o barco

Lo que hace única a esta isla es su formación geológica. Su territorio es el exterior de un gran volcán que sobresale del mar que está activo. En el centro del mismo se eleva otro volcán más pequeño llamado Maruyama. Alrededor de la caldera del volcán interno se encuentran campos, caminos y parte de la vida cotidiana de los habitantes de este pueblo.

Aogashima (2)

La vida pueblo que conecta con la energía de un volcán

Según destaca National Geographic: "Las casas se dispersan siguiendo las curvas del terreno. El verde es eléctrico sobre la piedra negra. De vez en cuando, el silbido de las fumarolas los hingya, los llaman perforan la superficie como respiraderos de un monstruo dormido"

La última gran erupción registrada ocurrió entre 1781 y 1785, un evento devastador que obligó a evacuar completamente la isla y causó numerosas víctimas. Cincuenta años después, los habitantes regresaron y reconstruyeron su comunidad, demostrando una fuerte relación cultural con su territorio.

Aogashima también destaca por su aislamiento. Solo se puede acceder mediante helicóptero o barco desde la isla cercana de Hachij-jima, y las condiciones meteorológicas pueden interrumpir el transporte durante días. Este aislamiento ha contribuido a preservar un estilo de vida tranquilo y comunitario. Gracias al pequeño volcán que emite gases, existen muchos lugares para disfrutar de aguas termales.