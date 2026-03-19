El río con tanto oro que los lugareños lo extraen con sus propias manos y compiten por quién atrapa más

Durante el campeonato, los competidores buscan recolectar la mayor cantidad de pepitas de oro posible en el menor tiempo. La prueba consiste en extraer el oro del río de un cubo lleno de arena, imitando las técnicas tradicionales del bateo. Cada pepita perdida cuenta como penalización, y la destreza se mide tanto en rapidez como en precisión.

Campeonato Nacional de Bateo de Oro

Cómo es el oro de este río

Este evento no es solo un juego. Es un puente entre el pasado y el presente, un homenaje al ingenio y la paciencia de quienes durante siglos han trabajado con los ríos de Asturias

El oro que fluye en estas aguas posee características únicas que lo hacen valioso y fascinante:

Oro aluvial: transportado por las corrientes desde antiguos yacimientos, el oro se deposita lentamente en las orillas y fondos de los ríos, esperando ser descubierto.

aluvial: transportado por las corrientes desde antiguos yacimientos, el oro se deposita lentamente en las orillas y fondos de los ríos, esperando ser descubierto. Pepitas pequeñas: mayormente se recolectan fragmentos diminutos, aunque cada una de ellas guarda la promesa de historia y esfuerzo.

Color brillante: su amarillo intenso y luminoso lo hace apreciado tanto por joyeros como por coleccionistas.

Tamaño variable: aunque la mayoría son pequeñas, de vez en cuando aparece alguna pepita más grande, como un premio de la naturaleza.

Pureza variable: su composición depende de la mezcla con otros minerales del río, lo que le da un carácter único en cada hallazgo.

En Navelgas, el río no es solo agua y corriente: es memoria, tradición y tesoro. Cada año, cuando los bateadores se acercan a sus orillas, se revive un ritual que combina historia, naturaleza y destreza, recordando que el oro no solo se encuentra en los cofres, sino también en el corazón de quienes lo buscan