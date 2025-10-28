El pueblo de 60 habitantes para unas vacaciones donde el mar se mezcla con el cielo

El encanto principal de Reta radica en su playa, donde se puede descansar bajo sombrillas o recolectar conchas al amanecer. Los lugareños ofrecen salidas cortas de pesca en bote, ideales para capturar corvinas o lenguados, con redes tradicionales que respetan el ecosistema marino. A 2 kilómetros del centro, un pequeño faro de madera sirve como mirador para ver delfines en días despejados, y las visitas están organizadas para no alterar los nidos de aves playeras que habitan los médanos.

pueblo reta 3 El pueblo es visitado por turistas que buscan playas tranquilas en el verano.

Para los que prefieren algo de actividad, Reta tiene senderos costeros de 1 hora que llevan a acantilados con vistas del océano. Los paseos en bicicleta por la playa son fáciles, con alquileres disponibles en el pueblo, y en verano se puede probar sandboard en los médanos suaves. Los atardeceres invitan a caminatas tranquilas hacia el arroyo Quequén Salado, a 3 km, donde se ven cangrejos y aves. Todas las actividades priorizan la conservación, evitando basura y respetando la fauna local.

La gastronomía en Reta es sencilla y deliciosa, centrada en el mar: pescados frescos a la parrilla, como pejerrey o chernia, y rabas crujientes servidas con limón. En los comedores al aire libre, hay guisos de mariscos y postres caseros como torta de manzana. Las familias del pueblo que alojan ofrecen desayunos con scones, manteca artesanal y dulce de membrillo, mientras comparten relatos sobre tormentas marinas o la vida en la costa. Es una cocina que celebra los frutos del océano y la hospitalidad.