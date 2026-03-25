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El último pueblo nómada del mar: su cuerpo se adaptó y pueden contener la respiración bajo el agua por más de 5 minutos

Un pueblo remoto mantiene tradiciones milenarias viviendo del mar y atrapando aire bajo el agua

Valentina Araya
Por Valentina Araya [email protected]

En este pueblo habitan barcos y casas flotantes, desplazándose entre islas, donde el mar es su principal fuente de alimento y sustento. Su vida diaria combina pesca, recolección de mariscos y comercio local, mientras desarrollan habilidades físicas extraordinarias.

Los habitantes de este pueblo pueden bucear a grandes profundidades durante minutos, gracias a un bazo agrandado que almacena glóbulos rojos y una visión adaptada al entorno acuático. Este estilo de vida nómada les permite aprovechar los recursos marinos de forma sostenible.

Pueblo se llama Bajau Laut

El último pueblo que vive como nómada del mar y puede contener la respiración bajo el agua

El pueblo se llama Bajau Laut. Son conocidos como los “nómadas del mar” del sudeste de Asia, principalmente en Filipinas, Malasia e Indonesia. Han vivido históricamente sobre barcos y casas flotantes llamadas lepa, desplazándose entre islas y arrecifes. Su economía y supervivencia dependen del mar: pescan, recolectan mariscos y comercian.

Los habitantes de este pueblo presenta adaptaciones únicas y reales. Bazo más grande que almacena glóbulos rojos, capacidad de contener la respiración hasta cinco minutos, y visión adaptada para bucear y detectar presas bajo el agua.

Pueblo se llama Bajau Laut (1)

Un pueblo especial

La importancia de esta forma de vida radica en que representa una cultura marítima ancestral con conocimientos ecológicos profundos y una relación sostenible con los recursos marinos.

Su conocimiento tradicional del mar, las técnicas de pesca artesanal y la navegación sin tecnología moderna ofrecen valiosas lecciones sobre la interdependencia entre comunidades humanas y el medio ambiente marino. Además, las adaptaciones fisiológicas de los Bajau Laut constituyen un caso excepcional para la ciencia, ya que muestran cómo el cuerpo humano puede ajustarse a estilos de vida extremos mediante selección natural.

Hoy en día enfrentan amenazas importantes:

  • la sobrepesca
  • la degradación de los arrecifes
  • la presión para asentarse en tierra
  • la falta de derechos legales ponen en riesgo su cultura y medios de subsistencia.

Esto eleva su valor como ejemplo de diversidad cultural y adaptación humana en un mundo cada vez más influenciado por cambios ambientales y sociales.

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