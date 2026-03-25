El último pueblo nómada del mar: su cuerpo se adaptó y pueden contener la respiración bajo el agua por más de 5 minutos

Los habitantes de este pueblo pueden bucear a grandes profundidades durante minutos, gracias a un bazo agrandado que almacena glóbulos rojos y una visión adaptada al entorno acuático. Este estilo de vida nómada les permite aprovechar los recursos marinos de forma sostenible.
El último pueblo que vive como nómada del mar y puede contener la respiración bajo el agua
El pueblo se llama Bajau Laut. Son conocidos como los “nómadas del mar” del sudeste de Asia, principalmente en Filipinas, Malasia e Indonesia. Han vivido históricamente sobre barcos y casas flotantes llamadas lepa, desplazándose entre islas y arrecifes. Su economía y supervivencia dependen del mar: pescan, recolectan mariscos y comercian.
Los habitantes de este pueblo presenta adaptaciones únicas y reales. Bazo más grande que almacena glóbulos rojos, capacidad de contener la respiración hasta cinco minutos, y visión adaptada para bucear y detectar presas bajo el agua.
Un pueblo especial
La importancia de esta forma de vida radica en que representa una cultura marítima ancestral con conocimientos ecológicos profundos y una relación sostenible con los recursos marinos.
Su conocimiento tradicional del mar, las técnicas de pesca artesanal y la navegación sin tecnología moderna ofrecen valiosas lecciones sobre la interdependencia entre comunidades humanas y el medio ambiente marino. Además, las adaptaciones fisiológicas de los Bajau Laut constituyen un caso excepcional para la ciencia, ya que muestran cómo el cuerpo humano puede ajustarse a estilos de vida extremos mediante selección natural.
Hoy en día enfrentan amenazas importantes:
- la sobrepesca
- la degradación de los arrecifes
- la presión para asentarse en tierra
- la falta de derechos legales ponen en riesgo su cultura y medios de subsistencia.
Esto eleva su valor como ejemplo de diversidad cultural y adaptación humana en un mundo cada vez más influenciado por cambios ambientales y sociales.