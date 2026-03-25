El último pueblo nómada del mar: su cuerpo se adaptó y pueden contener la respiración bajo el agua por más de 5 minutos

Los habitantes de este pueblo presenta adaptaciones únicas y reales. Bazo más grande que almacena glóbulos rojos, capacidad de contener la respiración hasta cinco minutos, y visión adaptada para bucear y detectar presas bajo el agua.

Pueblo se llama Bajau Laut (1)

Un pueblo especial

La importancia de esta forma de vida radica en que representa una cultura marítima ancestral con conocimientos ecológicos profundos y una relación sostenible con los recursos marinos.

Su conocimiento tradicional del mar, las técnicas de pesca artesanal y la navegación sin tecnología moderna ofrecen valiosas lecciones sobre la interdependencia entre comunidades humanas y el medio ambiente marino. Además, las adaptaciones fisiológicas de los Bajau Laut constituyen un caso excepcional para la ciencia, ya que muestran cómo el cuerpo humano puede ajustarse a estilos de vida extremos mediante selección natural.

Hoy en día enfrentan amenazas importantes:

la sobrepesca

la degradación de los arrecifes

la presión para asentarse en tierra

la falta de derechos legales ponen en riesgo su cultura y medios de subsistencia.

Esto eleva su valor como ejemplo de diversidad cultural y adaptación humana en un mundo cada vez más influenciado por cambios ambientales y sociales.