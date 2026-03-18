"Cristiano Muerto": la localidad argentina cuyo nombre anunció la muerte en una desolada estación ferroviaria

"Cristiano Muerto": a qué se debe el nombre de este pueblo en Argentina

Cristiano Muerto es un pueblo que tiene muy pocos habitantes, por eso se la considera una “localidad rural dispersa” y está en la Provincia de Buenos Aires. Se encuentra ubicado sobre la ruta Provincial 72, a unos 17 km de la localidad de Orense. Cristiano Muerto contaba con una estación ferroviaria que al nacionalizarse los ferrocarriles y reorganizarse los servicios en 1948, pasó a integrar la red del Ferrocarril General Roca. Pero luego fueron levantadas, clausuradas y vendidas a particulares y está a 35 kilómetros de San Cayetano.

Embed - Cristiano Muerto tiene una sola calle y un almacén. Pertenece a San Cayetano, Buenos Aires. | País Turístico Este video muestra algunas curiosidades del lugar.

este lugar se inauguró el 7 de diciembre de 1910 y funcionó hasta 1961, cuando se clausuró en su totalidad, sin embargo, su particular nombre aún llama la atención de turistas. Se cree que su denominación se debe a que en el lugar se encontró el cadáver de un “cristiano” que había sido asesinado por “los indígenas” en el siglo XIX.

Hoy en día, donde en algún momento hubo estación de tren y vías, solo queda su cartel que llama la atención a aquellos que pasan por la ruta sin ver mucho más que algunas casas y un almacén.