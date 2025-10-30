Lanús va por la final de la Copa Sudamericana ante la U de Chile: hora, dónde ver en vivo, formaciones

Dos meses después de los graves incidentes ocurridos frente a Independiente en Avellaneda, la U de Chile regresó a la Argentina y desde Aprevide aseguraron que montarán un fuerte operativo de seguridad para garantizar la seguridad del cotejo. Si bien el elenco trasandino no puede contar con sus hinchas debido a la sanción que se le impuso desde CONMEBOL por la violencia acontecida ante el Rojo en el Libertadores de América, la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte tomó esta decisión para que no hayan represalias por lo ocurrido en Santiago hace una semana donde los hinchas chilenos agredieron el micro que trasladaba a los jugadores de Lanús hacia el estadio.
Cómo llegan Lanús y la Universidad de Chile al encuentro por Copa Sudamericana
Lanús ganaba el partido 2 a 0 en Santiago y terminó empatándolo 2 a 2. La polémica estuvo en el final con un penal sancionado por el árbitro Anderson Aronco, en favor de Universidad de Chile. La sanción de la infracción generó controversia ya que en el área del Granate efectivamente hubo una mano de Agustín Cardozo pero antes se había cometido una falta desde Zaldivia sobre Cardozo para que éste terminara golpeando con la mano el balón. La decisión del árbitro fue sin VAR y Charles Aranguiz cambió por gol desde los doce pasos igualando el partido.
Para el DT Mauricio Pellegrino fue un llamado de atención hacia sus dirigidos y esta tarde, en el Estadio Ciudad de Lanús, el Granate buscará revertir lo acontecido y acceder a la final de la Copa Sudamericana por tercera vez en su historia.
Por su parte, la U de Chile viene de perder el fin de semana ante Universidad Católica con la mala fortuna que salió lesionado del clásico una de las figuras del elenco que dirige el DT Gustavo Álvarez, Lucas Assadi. Su presencia está en duda para el encuentro de este jueves ante Lanús.
Lanús vs Universidad de Chile: probables formaciones
Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera y Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.
Universidad de Chile: Gabriel Castellón; Matías Sepúlveda, Matías Zaldivia, Franco Calderón, Fabián Hormazabal; Charles Aránguiz, Israel Poblete, Javier Altamirano, Sebastián Rodríguez; Maximiliano Guerrero y Nicolás Guerra. DT: Gustavo Álvarez.