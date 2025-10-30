Lanús va por la final de la Copa Sudamericana ante la U de Chile: hora, dónde ver en vivo, formaciones

Dos meses después de los graves incidentes ocurridos frente a Independiente en Avellaneda, la U de Chile regresó a la Argentina y desde Aprevide aseguraron que montarán un fuerte operativo de seguridad para garantizar la seguridad del cotejo. Si bien el elenco trasandino no puede contar con sus hinchas debido a la sanción que se le impuso desde CONMEBOL por la violencia acontecida ante el Rojo en el Libertadores de América, la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte tomó esta decisión para que no hayan represalias por lo ocurrido en Santiago hace una semana donde los hinchas chilenos agredieron el micro que trasladaba a los jugadores de Lanús hacia el estadio.

Cómo llegan Lanús y la Universidad de Chile al encuentro por Copa Sudamericana

Lanús ganaba el partido 2 a 0 en Santiago y terminó empatándolo 2 a 2. La polémica estuvo en el final con un penal sancionado por el árbitro Anderson Aronco, en favor de Universidad de Chile. La sanción de la infracción generó controversia ya que en el área del Granate efectivamente hubo una mano de Agustín Cardozo pero antes se había cometido una falta desde Zaldivia sobre Cardozo para que éste terminara golpeando con la mano el balón. La decisión del árbitro fue sin VAR y Charles Aranguiz cambió por gol desde los doce pasos igualando el partido.