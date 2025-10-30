Tras la caída de Racing Club por 1 a 0 frente a Flamengo en la semifinales de laCopa Libertadores, nuevamente la final del certamen internacional más importante de América no contará con equipos argentinos, dejando en evidencia un dominio brasileño sorprendente: ganaron las últimas seis ediciones.
Boca representó a la Argentina en la final de la Copa en 2023 (cayó por 2 a 1 contra Fluminense en la búsqueda de la tan anhelada séptima), mientras que River fue el último en ganarla en 2018 frente a su eterno rival en la recordada final en Madrid.
Modo de disputa de la final de la Copa Libertadores
La final que todos quieren jugar presentará una particularidad ya que en caso de finalizar en empate se disputará el alargue que estará dividido en dos etapas de 15 minutos cada una. En caso de persistir la igualdad se definirá desde tiros desde el punto del penal.
Tal como sucede en cualquier competición profesional que se decide desde los penales, cada equipo tendrá cinco ejecuciones y si la paridad continúa habrán series de un penal hasta que se logre el desempate.
Cuándo y dónde se juega la final de la Copa Libertadores sin equipos argentinos
La Conmebol oficializó que la sede designada para la final de la Copa Libertadores es el Estadio Monumental de Lima, la casa de Universitario de Perú que cuenta con capacidad para 80.093 espectadores. Fue el escenario donde en la edición de 2019 Flamengo le dio vuelta el resultado a los dirigidos por Marcelo Gallardo en los últimos minutos cuando todo indicaba que River levantaría la quinta.
Los tres conjuntos ya la han ganado con anterioridad: Flamengo tiene tres y la obtuvo en 1981, 2019 y 2022; Palmeiras tiene la misma cantidad al ganarla en 1999, 2020 y 2021; y la Liga de Quito la levantó únicamente en 2008 con el Patón Bauzá como entrenador.
La situación política y social en Perú no es la mejor ya que recientemente destituyeron a la presidenta Dina Boluarte, pero la Conmebol - por el momento - no ha comunicado si ha decidido cambiar la sede. Es por eso que la información continua siendo la oficial y se jugará en Lima; sin embargo, hay rumores que indican que podría trasladarse al Estadio Monumental de River Plate, con capacidad para 84.567 espectadores, lo que lo convierte en el más grande de Sudamérica.
Los últimos 15 finalistas de la Copa Libertadores
El dominio brasileño es arrollador y han disputado las seis últimas finales de la Copa Libertadores (en la lista se ubica en primer lugar el equipo que logró quedarse con el trofeo):
2024: Botafogo (Brasil) vs Atlético Mineiro (Brasil).
2023: Fluminense (Brasil) vs Boca Juniors (Argentina).
2022: Flamengo (Brasil) vs Athletico Paranaense (Brasil).
2021: Palmeiras (Brasil) vs Flamengo (Brasil).
2020: Palmeiras (Brasil) vs Santos (Brasil).
2019: Flamengo (Brasil) vs River Plate (Argentina).
2018: River Plate (Argentina) vs Boca Juniors (Argentina).
2017: Grêmio (Brasil) vs Lanús (Argentina).
2016: Atlético Nacional (Colombia) vs Independiente del Valle (Ecuador).
2015: River Plate (Argentina) vs Tigres UANL (México).
2014: San Lorenzo (Argentina) vs Nacional (Paraguay).
2013: Atlético Mineiro (Brasil) vs Olimpia (Paraguay).
2012: Corinthians (Brasil) vs Boca Juniors (Argentina).
2011: Santos (Brasil) vs Peñarol (Uruguay).
2010: Internacional (Brasil) vs Chivas Guadalajara (México).