Tal como sucede en cualquier competición profesional que se decide desde los penales, cada equipo tendrá cinco ejecuciones y si la paridad continúa habrán series de un penal hasta que se logre el desempate.

Cuándo y dónde se juega la final de la Copa Libertadores sin equipos argentinos

La Conmebol oficializó que la sede designada para la final de la Copa Libertadores es el Estadio Monumental de Lima, la casa de Universitario de Perú que cuenta con capacidad para 80.093 espectadores. Fue el escenario donde en la edición de 2019 Flamengo le dio vuelta el resultado a los dirigidos por Marcelo Gallardo en los últimos minutos cuando todo indicaba que River levantaría la quinta.

La fecha elegida es el próximo sábado 29 de noviembre y la disputará Flamengo contra el ganador de Palmeiras y Liga de Quito (en la ida disputada en Ecuador el conjunto local se quedó con una contundente victoria por 3 a 0, pero el finalista se decide en Brasil).

Los tres conjuntos ya la han ganado con anterioridad: Flamengo tiene tres y la obtuvo en 1981, 2019 y 2022; Palmeiras tiene la misma cantidad al ganarla en 1999, 2020 y 2021; y la Liga de Quito la levantó únicamente en 2008 con el Patón Bauzá como entrenador.

La situación política y social en Perú no es la mejor ya que recientemente destituyeron a la presidenta Dina Boluarte, pero la Conmebol - por el momento - no ha comunicado si ha decidido cambiar la sede. Es por eso que la información continua siendo la oficial y se jugará en Lima; sin embargo, hay rumores que indican que podría trasladarse al Estadio Monumental de River Plate, con capacidad para 84.567 espectadores, lo que lo convierte en el más grande de Sudamérica.

Los últimos 15 finalistas de la Copa Libertadores

