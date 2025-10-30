El invento que cambia la forma de hacer asados: es de acero inoxidable, movible y no deja humo

El nuevo invento que cambió la forma de hacer asado: cómo es la nueva parrilla

invento de parrilla de asado El lema del nuevo invento es “Máxima potencia con el mínimo esfuerzo”. La parrilla de acero inoxidable pulido garantiza durabilidad, fácil limpieza y resistencia al óxido.

El asado, símbolo indiscutido de la cultura argentina, podría estar frente a una revolución inesperada. Un ingeniero ruso desarrolló una parrilla portátil de acero inoxidable que promete mantener el sabor auténtico de la carne, pero con una diferencia clave: no produce humo.

Su diseño innovador busca combinar tecnología, sustentabilidad y practicidad, desafiando una costumbre tan arraigada como encender el fuego un domingo. El invento utiliza un sistema de combustión controlada que optimiza el ingreso de oxígeno, permitiendo que el carbón o las briquetas se quemen de manera más eficiente.

Según su creador, la parrilla cuenta con un ventilador integrado y un regulador térmico, lo que evita que el humo se acumule y mejora la distribución del calor.

Además, está fabricada en acero inoxidable de alta resistencia, lo que garantiza durabilidad, fácil limpieza y una temperatura uniforme en toda la superficie de cocción. Su diseño incluye accesorios intercambiables (rejillas, tapa y plancha) que permiten asar, hervir, freír o rostizar en el mismo equipo.

invento de parrilla de asado (1) Con este invento cambia la forma de hacer asados. Ahora podés llevar tu parrilla a donde quiera que estés, pero de forma cómoda, sin gastos de más y sin que se oxide.

Uno de los mayores atractivos del invento es su portabilidad: pesa apenas 9 kilos y puede armarse en menos de cinco minutos. Además, puede alcanzar la temperatura ideal para asar en menos de 10 minutos, reduciendo el consumo de carbón hasta en un 40 %. También es capaz de mantener dos horas de cocción continua con apenas 1,5 kg de carbón, y en algunos modelos, cocinar hasta 6 kg de carne con solo 3 kg de combustible.

Si bien los argentinos son defensores acérrimos del asado clásico a leña, este invento despierta curiosidad entre los amantes de los asados en los viajes, ya que podés usarla en la playa, el campo o la terraza, sin perder el sabor ni el punto justo de cocción.

La parrilla portátil podría marcar un antes y un después en la forma de cocinar al aire libre. Con su diseño inteligente, su eficiencia energética y su promesa de cero humo, este invento ruso plantea un desafío directo a una de las costumbres más queridas de la Argentina.