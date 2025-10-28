El invento que genera electricidad ilimitada con las olas del mar: es el doble de eficiente que otros diseños

Kinocil, el invento flotante que logra electricidad barata de las olas del mar

energia con olas del mar (1) Con el avance tecnológico, un invento promete pisar fuerte en el terreno de la energía y busca crear electricidad de forma barata.

Un grupo de investigadores de la Universidad Anna desarrolló un innovador dispositivo capaz de aprovechar la fuerza del océano para generar electricidad limpia y constante. Bautizado como Kinocil, este invento promete revolucionar la producción de energía renovable al ser pequeño, modular y hasta el doble de eficiente que los sistemas actuales de captación de energía undimotriz.

Kinocil es un dispositivo flotante que se apoya en los principios de la ley de Pascal, la cual establece que la presión aplicada a un fluido en equilibrio se transmite por igual en todas las direcciones. Basándose en este concepto, el invento transforma el movimiento de las olas en una presión controlada que acciona un sistema hidráulico interno, generando electricidad de manera continua y estable.

El pilar fundamental de este invento son los tanques verticales llenos de líquido, conectados entre sí por tubos horizontales. A medida que las olas mueven la estructura, el líquido dentro de los tanques fluctúa, generando un movimiento lineal constante que es capturado por turbinas de alta eficiencia. Estas turbinas, conocidas como turbinas Wells, convierten el movimiento en energía eléctrica de forma sostenida y sin interrupciones.

A diferencia de los sistemas eólicos o solares, la energía proveniente del movimiento del mar no depende de las condiciones climáticas. Por eso, los investigadores consideran que el potencial de Kinocil es prácticamente ilimitado, especialmente en regiones con costas extensas o con fuerte actividad marítima.

Además, su diseño compacto y ligero permite fácil mantenimiento y transporte, lo que reduce los costos operativos y facilita su instalación incluso en zonas remotas o de difícil acceso.

_olas del mar Este invento convierte el movimiento de las olas del mar en electricidad, y promete beneficiar a millones de personas.

Según las primeras pruebas, Kinocil podría duplicar la eficiencia de los dispositivos convencionales de aprovechamiento de olas, marcando un antes y un después en la carrera por obtener energía limpia e inagotable del mar.

Este avance posiciona a la tecnología undimotriz como una de las grandes promesas del futuro energético, demostrando que el océano puede ser una fuente constante y renovable de poder para el planeta.

Carateristicas y ventajas de este invento