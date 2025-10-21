Orgullo argentino: el invento que calienta el agua sin gas ni electricidad y demuestra la creatividad nacional

Termo solar: el invento argentino que cambió la forma de calentar agua

tomar mate Calentar agua para el mate de forma tradicional ya no va más. Gracias a un invento argentino podrás hacerlo de otra forma y sin gastar un electricidad.

Actualmente, el ahorro energético y la sustentabilidad son prioridad, un innovador invento argentino está captando la atención de hogares y especialistas en energía renovable: el termo solar de Kompos, un sistema capaz de calentar el agua sin necesidad de gas ni electricidad.

En la mayoría de las casas, para preparar el café, el mate, por ejemplo, solemos calentar el agua en la pava eléctrica. Además, cuando se consume esta infusión, muchos optan por comprar termos carísimos que la mantienen caliente por varias horas, aunque ahora una marca argentina desarrolló un invento sin precedentes para darle una solución definitiva a este inconveniente.

Este invento fue desarrollado por emprendedores argentinos comprometidos con el medio ambiente, este dispositivo funciona aprovechando la energía del sol para elevar la temperatura del agua, ofreciendo una alternativa económica, ecológica y de bajo mantenimiento.

El termo solar de Kompos utiliza paneles colectores que captan la radiación solar y la transforman en calor. Este calor se transfiere al agua que circula por un sistema cerrado de tubos, almacenándose luego en un tanque aislado que mantiene la temperatura durante horas, incluso en días nublados o con poca radiación.

A diferencia de los calefones eléctricos o los tradicionales a gas, este sistema no consume energía externa, lo que se traduce en un ahorro de hasta el 80% en la factura energética del hogar.

Termo solar de Kompost Este invento argentino se trata de un increíble termo solar que permite calentar el agua al aire libre, solo por el contacto directo con la luz del sol, sin la necesidad de utilizar ni gas ni electricidad.

Además, su instalación es sencilla y adaptable, puede colocarse en techos, terrazas o patios, y está pensado para funcionar tanto en viviendas particulares como en espacios rurales o zonas sin acceso a redes de gas.

Características y beneficios de este invento argentino