Hay inventos que pasan desapercibidos, pero que cambian el rumbo de la vida porque la hacen más fácil y rápida. Hace un tiempo urgió un invento que transformó la forma en se calienta el agua, la forma en que tomamos mate y hacemos uso de esa agua. Además, nos ayuda a disminuir gastos eléctricos.
Orgullo argentino: el invento que calienta el agua sin gas ni electricidad y demuestra la creatividad nacional
La creatividad argentina trasciende fronteras y los inventos nacionales son cada vez mayores. Hoy te contamos de uno que es ideal para el mate sin gastar nada
Existe una larga lista de personalidades argentinas reconocidas por su ingenio y creatividad a la hora de inventar soluciones. En esta nota te contamos sobre un invento nacional, que surgió de la mano de argentinos en su suelo natal, argentinos residentes en otros países o incluso, extranjeros que encontraron en nuestro territorio la inspiración para innovar.
En realidad este invento argentino no fue una máquina sofisticada ni un hallazgo espectacular, pero su impacto en el mundo es incuestionable. Se trata de trata del termo solar de Kompost, cuyo diseño apunta a brindar autonomía en espacios abiertos y a reducir el consumo energético.
Termo solar: el invento argentino que cambió la forma de calentar agua
Actualmente, el ahorro energético y la sustentabilidad son prioridad, un innovador invento argentino está captando la atención de hogares y especialistas en energía renovable: el termo solar de Kompos, un sistema capaz de calentar el agua sin necesidad de gas ni electricidad.
En la mayoría de las casas, para preparar el café, el mate, por ejemplo, solemos calentar el agua en la pava eléctrica. Además, cuando se consume esta infusión, muchos optan por comprar termos carísimos que la mantienen caliente por varias horas, aunque ahora una marca argentina desarrolló un invento sin precedentes para darle una solución definitiva a este inconveniente.
Este invento fue desarrollado por emprendedores argentinos comprometidos con el medio ambiente, este dispositivo funciona aprovechando la energía del sol para elevar la temperatura del agua, ofreciendo una alternativa económica, ecológica y de bajo mantenimiento.
El termo solar de Kompos utiliza paneles colectores que captan la radiación solar y la transforman en calor. Este calor se transfiere al agua que circula por un sistema cerrado de tubos, almacenándose luego en un tanque aislado que mantiene la temperatura durante horas, incluso en días nublados o con poca radiación.
A diferencia de los calefones eléctricos o los tradicionales a gas, este sistema no consume energía externa, lo que se traduce en un ahorro de hasta el 80% en la factura energética del hogar.
Además, su instalación es sencilla y adaptable, puede colocarse en techos, terrazas o patios, y está pensado para funcionar tanto en viviendas particulares como en espacios rurales o zonas sin acceso a redes de gas.
Características y beneficios de este invento argentino
- Único calentador solar que además de calentar mantiene la temperatura del agua como un termo.
- En días nublados también calienta.
- Su material es de ampolla de vidrio doble. Tres veces más gruesa que las convencionales.
- Capacidad: 500 cc.
- Calienta liquidos al aire libre, con la luz del sol en 40 minutos.
- Entre sus beneficios se encuentra el ahorro económico porque reduce significativamente los costos de gas y electricidad.
- Funciona 100% con energía solar, sin emisiones contaminantes.
- Está fabricado con materiales resistentes al clima y a la corrosión.
- provee agua caliente incluso en días fríos o con poca luz solar, gracias a su tanque térmico de alta retención.
- Fabricación nacional: desarrollado íntegramente en Argentina, impulsando la innovación local.