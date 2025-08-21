Inicio Sociedad asado
Parrilla para el asado perfecto: cuál es la altura ideal que tiene que tener

Hay una medida de la parrilla del asado que es considerada standard y que garantiza una mejor cocción de lo que se vaya a asar

Miguel Guayama
La parrilla del asado tiene que tener las patas, ni muy largas ni muy cortas.

Existen muchos pasos a seguir si una persona quiere hacer un asado de la mejor manera. Para que todo lo que se ponga arriba de la parrilla salga exquisito, es necesario contar con todos los implementos para que eso suceda.

Más allá de la calidad de la carne o lo que se vaya a cocinar al resplandor de las brasas, en contacto con los fierros calientes de la parrilla, existen varios factores que inciden directamente en la manera que saldrán los alimentos hacia la mesa.

Uno de ellos es la altura que tiene que tener la parrilla al asado, un aspecto que, aunque para muchos signifique poco, es de suma importancia para la cocción de la carne.

asado-parrilla-carne
Para un asado perfecto, la altura de la parrilla es esencial.

Puede ser un problema si una parrilla del asado presenta estas características:

  • Una parrilla con patas excesivamente largas no es tan recomendable ya que, por un lado, cocinar la carne o lo que se esté asando, demandará un tiempo excesivamente prolongado por la falta de calor. Por otro lado, el consumo de leña carbón será mucho mayor.
  • Cuando la parrilla tiene patas muy cortas, el riesgo de que la carne se arrebate, quede cocida por fuera y cruda por dentro, es una fija.
asado-parrilla
La parrilla tiene que tener una altura standard recomendada, para garantizar un asado exitoso.

Parrilla del asado: cuál es la medida ideal que tiene que tener

  • En el mercado, una parrilla tradicional o standard puede llegar a medir entre 10 y 20 centímetros.
  • Si bien sobre gustos no hay nada escrito, los que más saben de asado coinciden en que una buena medida de parrilla, tiene que tener una altura de 11 centímetros.
  • Además de ahorrar plata en leña o carbón, con esa medida se alcanza una medida de temperatura ideal, óptima para lograr una correcta cocción.
  • Además de ser 11 centímetros la altura ideal, las dimensiones de una buena parrilla para el asado se completa con estas medidas: 60 centímetros de frente por 40 de profundidad.
asado-carne-parrilla
Para no gastar leña o carbón en exceso o correr riesgo de que se arrebate, las patas de la parrilla tienen que medir 11 centímetros aproximadamente.

