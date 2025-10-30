Netflix tiene la exitosa serie española basada en el famoso personaje de La Casa de Papel

La serie española Berlín tiene 1 temporada de 8 episodios. En sus días de gloria, Berlín y una banda de ladrones se reunieron en París para ejecutar un ambicioso golpe: robar 44 millones de euros en joyas en una noche. Spin-off de La Casa de Papel centrado en el personaje de Berlín.

Netflix: de qué trata la serie Berlín

La serie Berlín es una precuela de La Casa de Papel que explora los orígenes de este personaje. Este drama de suspense y acción comienza tiempo atrás, de vuelta a sus años de gloria, cuando Berlín decide reunir una banda de experimentados ladrones de guante blanco.

berlin Spin-off. La serie española Berlín es un éxito en Netflix.

El grupo se encontrará en París. Allí planearán uno de sus robos más ambiciosos de la historia: pretenden robar la casa de subastas más importante de todo París. Será entonces cuando se sumergirán en una aventura llena de peligros, lujo, e incluso romance y sensualidad.

Su objetivo: llevar a cabo un robo que han calculado al más mínimo detalle, eso sí, un buen plan siempre debe incluir una pequeña dosis de diversión.

Netflix: reparto de la serie Berlín

Pedro Alonso

Michelle Jenner

Tristán Ulloa

Samantha Siqueiros

Julien Paschal

Masi Rodríguez

Rachel Lascar

Tráiler de la serie Berlín

Dónde ver la serie Berlín, según la zona geográfica