Netflix tiene la exitosa serie española basada en el famoso personaje de La Casa de Papel

Netflix siempre está apostando a las grandes producciones de series y películas, en lo que respecta a las series españolas tiene dentro de su catálogo a la exitosa producción basada en el famoso personaje de La Casa de Papel, se trata de Berlín.
La serie nos mostrará el pasado de Berlín cuando perpetraba atracos con su propia banda. Estos robos estarán más cerca del ilusionismo. El personaje de Pedro Alonso es considerado como el David Copperfield de los atracos, según el propio director, Alex Pina.
Berlín en su spin-off en Netflix. Según Alex Pina, la ficción repasará «la época dorada» de este ladrón en la que el personaje combinará las dos facetas que más le caracterizan: su concepción extrema y apasionada del amor y su particular humor.
La serie española Berlín tiene 1 temporada de 8 episodios. En sus días de gloria, Berlín y una banda de ladrones se reunieron en París para ejecutar un ambicioso golpe: robar 44 millones de euros en joyas en una noche. Spin-off de La Casa de Papel centrado en el personaje de Berlín.
Netflix: de qué trata la serie Berlín
La serie Berlín es una precuela de La Casa de Papel que explora los orígenes de este personaje. Este drama de suspense y acción comienza tiempo atrás, de vuelta a sus años de gloria, cuando Berlín decide reunir una banda de experimentados ladrones de guante blanco.
El grupo se encontrará en París. Allí planearán uno de sus robos más ambiciosos de la historia: pretenden robar la casa de subastas más importante de todo París. Será entonces cuando se sumergirán en una aventura llena de peligros, lujo, e incluso romance y sensualidad.
Su objetivo: llevar a cabo un robo que han calculado al más mínimo detalle, eso sí, un buen plan siempre debe incluir una pequeña dosis de diversión.
Netflix: reparto de la serie Berlín
- Pedro Alonso
- Michelle Jenner
- Tristán Ulloa
- Samantha Siqueiros
- Julien Paschal
- Masi Rodríguez
- Rachel Lascar
Tráiler de la serie Berlín
Dónde ver la serie Berlín, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Berlín se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Berlín se puede ver en Netflix.
- España: la serie Berlín se puede ver en Netflix.