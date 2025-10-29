Netflix arrasa con la romántica y erótica película turca

Netflix no deja de sorprender con su extenso catálogo de series y películas, en este caso con una película turca que impacta por lo romántica y erótica, se trata de Ceniza.
Netflix está en su mejor momento con contenidos novedosos y sorprendentes como la novela turca que sorprende por lo romántica y erótica
La vida de una mujer casada y rica cambia de manera irreversible cuando empieza a leer una novela inédita y una fantasía embriagadora da paso a un peligroso romance.
Cuando conoce a Metin Ali (Alperen Duymaz), un misterioso carpintero del que se enamora, la fantasía embriagadora del libro que está leyendo dará paso a un peligroso romance que provocará muchos conflictos.
Netflix: de qué trata la película Ceniza
Esta historia, llena de fantasía y pasión, la lleva a embarcarse en un romance peligroso con el enigmático Metin Ali, desencadenando una serie de eventos que cambian su vida de manera irreversible.
A medida que la relación ilícita de Gokce con Metin Ali se intensifica, se encuentra enfrentando un dilema desgarrador entre su amor prohibido y sus compromisos matrimoniales con Kenan, su esposo.
Sin embargo, cuando Kenan descubre la traición de Gokce y el origen de su nueva pasión en el manuscrito prohibido, su mundo se desmorona.
Netflix: reparto de la película Ceniza
- Funda Eryigit como Gokce
- Alperen Duymaz como Metin Ali
- Mehmet Gunsur como Kenan
- Gokce Eyuboglu como Lale
- Ulas Tuzak como Dovmeli Adam
Tráiler de la película Ceniza
Dónde ver la película Ceniza, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Ceniza se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Ceniza se puede ver en Netflix.
- España: la película Ceniza se puede ver en Netflix.