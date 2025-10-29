Inicio Series y películas Netflix
Netflix arrasa con la romántica y erótica película turca

Netflix está en su mejor momento con contenidos novedosos y sorprendentes como la novela turca que sorprende por lo romántica y erótica

Funda Eryigit. Es la actriz principal de la película turca Ceniza. 

Netflix no deja de sorprender con su extenso catálogo de series y películas, en este caso con una película turca que impacta por lo romántica y erótica, se trata de Ceniza.

ceniza
Funda Eryigit y Alperen Duymaz. Los dos populares actores turcos que se destacan en la cinta Ceniza.&nbsp;

La vida de una mujer casada y rica cambia de manera irreversible cuando empieza a leer una novela inédita y una fantasía embriagadora da paso a un peligroso romance.

Película dramática que nos presenta a Gokce (Funda Eryigit), una mujer casada y adinerada. Su vida cambia de manera irreversible cuando empieza a leer una novela inédita.

Cuando conoce a Metin Ali (Alperen Duymaz), un misterioso carpintero del que se enamora, la fantasía embriagadora del libro que está leyendo dará paso a un peligroso romance que provocará muchos conflictos.

Encontrar el manuscrito de una novela inédita revoluciona la vida de una mujer casada que se atreve a hacer realidad una embriagante fantasía.

Netflix: de qué trata la película Ceniza

En Ceniza, nos sumergimos en la vida de Gokce, una mujer adinerada y casada cuya existencia toma un giro inesperado cuando se sumerge en la lectura de una novela inédita.

Esta historia, llena de fantasía y pasión, la lleva a embarcarse en un romance peligroso con el enigmático Metin Ali, desencadenando una serie de eventos que cambian su vida de manera irreversible.

ceniza1
Ceniza. Es la pel&iacute;cula turca de Netflix en la que act&uacute;an Funda Eryigit y Alperen Duymaz.

Ceniza. Es la película turca de Netflix en la que actúan Funda Eryigit y Alperen Duymaz.

A medida que la relación ilícita de Gokce con Metin Ali se intensifica, se encuentra enfrentando un dilema desgarrador entre su amor prohibido y sus compromisos matrimoniales con Kenan, su esposo.

Sin embargo, cuando Kenan descubre la traición de Gokce y el origen de su nueva pasión en el manuscrito prohibido, su mundo se desmorona.

Netflix: reparto de la película Ceniza

  • Funda Eryigit como Gokce
  • Alperen Duymaz como Metin Ali
  • Mehmet Gunsur como Kenan
  • Gokce Eyuboglu como Lale
  • Ulas Tuzak como Dovmeli Adam

Tráiler de la película Ceniza

Embed - CENIZA | TRAILER ESPAÑOL | 9 Febrero/24 - NETFLIX

Dónde ver la película Ceniza, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Ceniza se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Ceniza se puede ver en Netflix.
  • España: la película Ceniza se puede ver en Netflix.

