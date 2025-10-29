Netflix arrasa con la romántica y erótica película turca

Cuando conoce a Metin Ali (Alperen Duymaz), un misterioso carpintero del que se enamora, la fantasía embriagadora del libro que está leyendo dará paso a un peligroso romance que provocará muchos conflictos.

Encontrar el manuscrito de una novela inédita revoluciona la vida de una mujer casada que se atreve a hacer realidad una embriagante fantasía.

Netflix: de qué trata la película Ceniza

En Ceniza, nos sumergimos en la vida de Gokce, una mujer adinerada y casada cuya existencia toma un giro inesperado cuando se sumerge en la lectura de una novela inédita.

Esta historia, llena de fantasía y pasión, la lleva a embarcarse en un romance peligroso con el enigmático Metin Ali, desencadenando una serie de eventos que cambian su vida de manera irreversible.

A medida que la relación ilícita de Gokce con Metin Ali se intensifica, se encuentra enfrentando un dilema desgarrador entre su amor prohibido y sus compromisos matrimoniales con Kenan, su esposo.

Sin embargo, cuando Kenan descubre la traición de Gokce y el origen de su nueva pasión en el manuscrito prohibido, su mundo se desmorona.

Netflix: reparto de la película Ceniza

Funda Eryigit como Gokce

Alperen Duymaz como Metin Ali

Mehmet Gunsur como Kenan

Gokce Eyuboglu como Lale

Ulas Tuzak como Dovmeli Adam

Tráiler de la película Ceniza

Dónde ver la película Ceniza, según la zona geográfica