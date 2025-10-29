Netflix se ha encargado de ofrecer un catálogo de series y películas para todos los gustos. Una serie se ha convertido en una de las historias dramáticas más atrapantes de los últimos años, con un relato inspirado en una reconocida novela, y que la ha llevado a sumar millones de reproducciones, con tan solo 6 capítulos en total: Retame.
Netflix y la serie de 6 capítulos que arrasa entre las ofertas basadas en novelas
La serie trae a Netflix una de las historias dramáticas más fuertes y atrapantes de los últimos 5 años en la plataforma
Las series y películas de producción estadounidense son de las ofertas más buscadas dentro del catálogo de Netflix, y así lo demuestran los excelentes números que van obteniendo cada una de las historias. Esta serie logró conquistar a los suscriptores de la plataforma con una historia que se compone de un mix de drama y misterio, resultando irresistible.
Con tan solo 6 capítulos, esta serie logró conjugar la historia perfecta para los suscriptores, ofreciendo un relato intenso y atrapante, pero también corto y sin relleno. A pesar de que ya pasaron 5 años de su estreno, la oferta estadounidense sigue destacándose dentro del catálogo de Netflix y las historias del género de misterio presentes en la plataforma.
Esta serie obtuvo excelentes críticas, siendo muy valorada por los suscriptores, especialmente por su relato basado en una reconocida novela. Al momento de su estreno, se convirtió en uno de los mayores éxitos de Netflix en lo que corresponde a ofertas de series y películas basadas en obras literarias, sección de las más elegidas por los suscriptores de la plataforma.
La serie se incorporó al catálogo de series y películas de Netflix en el 2020, y desde entonces, es una de las historias basadas en obras literarias más elegidas de la plataforma.
Netflix: de qué se trata la serie Rétame
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie de apenas 6 capítulos, Retame centra su historia en: "Las relaciones se derrumban y las lealtades cambian cuando una nueva y gélida entrenadora de animadoras se hace cargo del equipo del instituto liderado por Beth y su devota BBF, Addy".
Si eres de los suscriptores amantes de las ofertas basadas en obras literarias, esta serie dramática y de misterio es de las mejores valoradas dentro de Netflix.
Netflix: reparto de la serie Rétame
- Willa Fitzgerald como Colette French
- Herizen Guardiola como Addy Hanlon
- Marlo Kelly como Beth Cassidy
- Rob Heaps como Matt French, esposo de Colette.
- Zach Roerig como Will Mosley
- Paul Fitzgerald como Bert Cassidy
- Alison Thornton como Tacy Cassidy
Dónde ver la serie Rétame, según la zona geográfica
- Latinoamérica: Rétame se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: Rétame se puede ver en Netflix.
- España: Rétame se puede ver en Netflix.