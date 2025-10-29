Netflix y la serie de 6 capítulos que arrasa entre las ofertas basadas en novelas

Esta serie obtuvo excelentes críticas, siendo muy valorada por los suscriptores, especialmente por su relato basado en una reconocida novela. Al momento de su estreno, se convirtió en uno de los mayores éxitos de Netflix en lo que corresponde a ofertas de series y películas basadas en obras literarias, sección de las más elegidas por los suscriptores de la plataforma.

La serie se incorporó al catálogo de series y películas de Netflix en el 2020, y desde entonces, es una de las historias basadas en obras literarias más elegidas de la plataforma.

Netflix: de qué se trata la serie Rétame

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie de apenas 6 capítulos, Retame centra su historia en: "Las relaciones se derrumban y las lealtades cambian cuando una nueva y gélida entrenadora de animadoras se hace cargo del equipo del instituto liderado por Beth y su devota BBF, Addy".

Si eres de los suscriptores amantes de las ofertas basadas en obras literarias, esta serie dramática y de misterio es de las mejores valoradas dentro de Netflix.

retame 1 6 capítulos le bastaron a la serie para triunfar en Netflix.

Netflix: reparto de la serie Rétame

Willa Fitzgerald como Colette French

Herizen Guardiola como Addy Hanlon

Marlo Kelly como Beth Cassidy

Rob Heaps como Matt French, esposo de Colette.

Zach Roerig como Will Mosley

Paul Fitzgerald como Bert Cassidy

Alison Thornton como Tacy Cassidy

Dónde ver la serie Rétame, según la zona geográfica