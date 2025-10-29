No está en Netflix, ni en Disney: estrenó la serie más esperada del año y todo el mundo habla de ella

welcome to derry, hbo max Con giros sorprendentes desde el primer capítulo, Welcome To Derry confirmó que valió la pena la espera del estreno en HBO Max.

Los detalles de Welcome to Derry, la serie de HBO Max sobre It

Las películas de It, dirigidas por Andy Muschietti, cuentan la historia del payaso en dos tiempos diferentes. El primero es cuando se enfrenta a un grupo de niños y el segundo, cuando los vuelve a enfrentar ya siendo adultos. Pero en el caso de Welcome to Derry, la historia transcurre décadas antes del primer enfrentamiento. Tanto It como la serie pueden verse en HBO Max.

Lo positivo de esta serie es que está dirigida por el mismo Muschietti y protagonizada por el mismo actor Bill Skarsgård. De hecho, tiene varios guiños a las películas, entre ellos, la presencia en una escena de un mate con el escudo del club Independiente de Avellaneda, algo que también se había mostrado en It.

La serie de HBO Max está ambientada en 1962. Esto no es casualidad, ya que el payaso It aparece cada 27 años a secuestrar niños y alimentarse de ellos y de sus miedos. En este caso, es otro grupo de niños el que deberá salvarse del payaso, en una historia que provoca varias sorpresas desde el primer capítulo.

welcome to derry Welcome to Derry funciona a modo de precuela de las películas de It.

Quién es It, en las novelas y en la serie de HBO Max

Uno de los puntos fuertes que tiene Stephen King en todo su universo de novelas es que, de algún modo, están todas conectadas. El eje central de ese universo es la obra La Torre Oscura. Allí se cuenta que hay seres que se forjaron en el macrocosmos. Uno de ellos es It, que es la reencarnación del mal.

Este ser llega a la Tierra en medio de un cataclismo y despierta cuando el pueblo de Derry y otros pueblos anteriores se asientan en el lugar en el que él cayó en un meteorito. Cada 27 años despierta de su hibernación y causa una gran ola de violencia.