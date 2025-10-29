No está en Netflix, ni en Disney: estrenó la serie más esperada del año y todo el mundo habla de ella
Se acaba de estrenar una de las mejores series del año y también de las más esperadas. Está en HBO Max y promete estar entre las más vistas
Hace unos días se estrenó en HBO Max el primer capítulo de la serie más esperada del año por millones de fanáticos de Stephen King, del cine de terror y del payaso It. Se trata de Welcome to Derry (Bienvenidos a Derry).
Para aquellos que no lo saben o no lo recuerdan, Derry es el pueblo donde ocurren los hechos que transcurren en It, tanto en la novela como en las películas. Al mismo tiempo es varias veces mencionado en diferentes novelas de Stephen King, que ha sabido construir su propio multiverso de terror.
Los detalles de Welcome to Derry, la serie de HBO Max sobre It
Las películas de It, dirigidas por Andy Muschietti, cuentan la historia del payaso en dos tiempos diferentes. El primero es cuando se enfrenta a un grupo de niños y el segundo, cuando los vuelve a enfrentar ya siendo adultos. Pero en el caso de Welcome to Derry, la historia transcurre décadas antes del primer enfrentamiento. Tanto It como la serie pueden verse en HBO Max.
Lo positivo de esta serie es que está dirigida por el mismo Muschietti y protagonizada por el mismo actor Bill Skarsgård. De hecho, tiene varios guiños a las películas, entre ellos, la presencia en una escena de un mate con el escudo del club Independiente de Avellaneda, algo que también se había mostrado en It.
La serie de HBO Max está ambientada en 1962. Esto no es casualidad, ya que el payaso It aparece cada 27 años a secuestrar niños y alimentarse de ellos y de sus miedos. En este caso, es otro grupo de niños el que deberá salvarse del payaso, en una historia que provoca varias sorpresas desde el primer capítulo.
Quién es It, en las novelas y en la serie de HBO Max
Uno de los puntos fuertes que tiene Stephen King en todo su universo de novelas es que, de algún modo, están todas conectadas. El eje central de ese universo es la obra La Torre Oscura. Allí se cuenta que hay seres que se forjaron en el macrocosmos. Uno de ellos es It, que es la reencarnación del mal.
Este ser llega a la Tierra en medio de un cataclismo y despierta cuando el pueblo de Derry y otros pueblos anteriores se asientan en el lugar en el que él cayó en un meteorito. Cada 27 años despierta de su hibernación y causa una gran ola de violencia.