Inicio Series y películas Netflix
Streaming

Pasión, poder y peligro: la serie de Netflix de 8 capítulos que calienta la pantalla

Elise Schaap es la protagonista de este drama criminal que arrasa entre las series y películas del género en Netflix

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Elise Chaap es la protagonista de esta serie de Netflix sobre crímenes. 

Elise Chaap es la protagonista de esta serie de Netflix sobre crímenes. 

La plataforma de series y películas de Netflix es la más popular del mundo. Dentro de su catálogo, podemos encontrar los mejores thrillers de drama sobre crímenes, llenos de suspenso y con tramas de lujo. Eso sin contar los elencos estelares.

Una de ellas es la serie Ferry, protagonizada por Frank Lammers y Elise Schaap y considerada una de las mejores series de ficción de 2023 por el sitio Filmaffinity. Dirigida por Eshref Reybrouck y Joël Vanhoebrouck, la oferta disponible en Netflix cuenta con solo 8 capítulos.

ferry serie
Elise Schaap y Frank Lammers son los protagonistas de la serie Ferry que est&aacute; disponible en Netflix.

Elise Schaap y Frank Lammers son los protagonistas de la serie Ferry que está disponible en Netflix.

Para el crítico Daniel Hart de Ready Steady Cut, “nunca habría pensado que querría volver a ver a Ferry Bouman en mi pantalla, pero tengo que admitir que he disfrutado con esta serie a pesar de su inevitable previsibilidad“.

Netflix: de qué trata la serie Ferry

ferry serie (1)
Ferry es un thriller dram&aacute;tico sobre cr&iacute;menes que cuenta con solo 8 cap&iacute;tulos.

Ferry es un thriller dramático sobre crímenes que cuenta con solo 8 capítulos.

La sinopsis oficial de la serie Ferry versa: “Antes de convertirse en un célebre jefe narco, Ferry Bouman tuvo que abrirse paso entre la red criminal de Beabante”.

Desesperado por conseguir fondos, Ferry Bouman (Frank Lammers) encuentra su gran oportunidad cuando una redada importante deja un puesto vacante entre los mayores narcotraficantes de Brabante.

Netflix: tráiler de la serie Ferry

Embed - Ferry: La serie | Tráiler en Español (Netflix) #Ferry #OperaciónÉxtasis #SerieAdictos #Narcos

Reparto de Ferry, la serie de Netflix

  • Frank Lammers (Ferry Bouman)
  • Elise Schaap (Danielle van Marken)
  • Yannick van de Velde (Lars van Marken)
  • Raymond Thiry (John Zwart)
  • Hubb Smit (Dennis de Vries)
  • Tim Haars (Remco Engels)
  • Poal Cairo (Dimitri 'Dozer' Verhoeven)
  • Steef Cuijpers (Arie Tack)
  • Koen De Graeve (Marco Grootaers)
  • Alice Reijs (Sabien Grootaers)
  • Dirk Roofthooft (Mick de Boer)
  • Tygo Gernandt (Ricardo Thijssen)
  • Kevin Janssens (Jurgen van Kamp)

Dónde ver la serie Ferry, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Ferry se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Ferry se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Ferry se puede ver en Netflix.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar