Pasión, poder y peligro: la serie de Netflix de 8 capítulos que calienta la pantalla

Una de ellas es la serie Ferry, protagonizada por Frank Lammers y Elise Schaap y considerada una de las mejores series de ficción de 2023 por el sitio Filmaffinity. Dirigida por Eshref Reybrouck y Joël Vanhoebrouck, la oferta disponible en Netflix cuenta con solo 8 capítulos.

ferry serie Elise Schaap y Frank Lammers son los protagonistas de la serie Ferry que está disponible en Netflix.

Para el crítico Daniel Hart de Ready Steady Cut, “nunca habría pensado que querría volver a ver a Ferry Bouman en mi pantalla, pero tengo que admitir que he disfrutado con esta serie a pesar de su inevitable previsibilidad“.