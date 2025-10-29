La plataforma de series y películas de Netflix es la más popular del mundo. Dentro de su catálogo, podemos encontrar los mejores thrillers de drama sobre crímenes, llenos de suspenso y con tramas de lujo. Eso sin contar los elencos estelares.
Pasión, poder y peligro: la serie de Netflix de 8 capítulos que calienta la pantalla
Elise Schaap es la protagonista de este drama criminal que arrasa entre las series y películas del género en Netflix
Una de ellas es la serie Ferry, protagonizada por Frank Lammers y Elise Schaap y considerada una de las mejores series de ficción de 2023 por el sitio Filmaffinity. Dirigida por Eshref Reybrouck y Joël Vanhoebrouck, la oferta disponible en Netflix cuenta con solo 8 capítulos.
Para el crítico Daniel Hart de Ready Steady Cut, “nunca habría pensado que querría volver a ver a Ferry Bouman en mi pantalla, pero tengo que admitir que he disfrutado con esta serie a pesar de su inevitable previsibilidad“.
Netflix: de qué trata la serie Ferry
La sinopsis oficial de la serie Ferry versa: “Antes de convertirse en un célebre jefe narco, Ferry Bouman tuvo que abrirse paso entre la red criminal de Beabante”.
Desesperado por conseguir fondos, Ferry Bouman (Frank Lammers) encuentra su gran oportunidad cuando una redada importante deja un puesto vacante entre los mayores narcotraficantes de Brabante.
Netflix: tráiler de la serie Ferry
Reparto de Ferry, la serie de Netflix
- Frank Lammers (Ferry Bouman)
- Elise Schaap (Danielle van Marken)
- Yannick van de Velde (Lars van Marken)
- Raymond Thiry (John Zwart)
- Hubb Smit (Dennis de Vries)
- Tim Haars (Remco Engels)
- Poal Cairo (Dimitri 'Dozer' Verhoeven)
- Steef Cuijpers (Arie Tack)
- Koen De Graeve (Marco Grootaers)
- Alice Reijs (Sabien Grootaers)
- Dirk Roofthooft (Mick de Boer)
- Tygo Gernandt (Ricardo Thijssen)
- Kevin Janssens (Jurgen van Kamp)
Dónde ver la serie Ferry, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Ferry se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Ferry se puede ver en Netflix.
- España: la serie Ferry se puede ver en Netflix.