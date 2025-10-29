El caso de Fernando Báez Sosa llega a Netflix: cuándo se estrenará y qué formato tendrá

Cada episodio tendrá una duración de uno 45/50 minutos y la producción está a cargo del mismo equipo responsable del documental "Nisman: El fiscal, la presidenta y el espía", el cual fue un verdadero éxito en la plataforma de Netflix.

"Es difícil describir lo que significa Fernando para los argentinos. Quisimos abordar esta historia para abrir preguntas incómodas respecto de la violencia presente en nuestra sociedad. Tal vez, atendiendo a esas preguntas incómodas, se encuentra parte de la solución", asegura Martín Rocca, director del documental.

Rocca agrega: "Ésta es la historia de una tragedia, sin importar por dónde se la mire. La víctima es una sola: Fernando Báez Sosa. Pero la tragedia es absoluta, tiene tantos ángulos como a personas ha tocado o se han visto involucradas en ella. El documental es un llamado de atención y un recordatorio… pero también es un homenaje a Fernando y una enseñanza que algunos de sus protagonistas nos dejan acerca del verdadero valor de la vida".

La Plata Báez Sosa asesinado.jpg Fernando Báez Sosa fue asesinado en enero del 2020.

Es importante recordar que de los 8 rugbiers involucrados en el ataque, los que recibieron prisión perpetua fueron Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi. Mientras que Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi fueron sentenciados a 15 años de cárcel.