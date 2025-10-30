El nuevo drama criminal de Netflix: tiene 7 capítulos y expone el lado más peligroso del poder

Protagonizada por Famke Janssen y Jacob Derwig, la serie El imperio de Ámsterdam consta de 7 capítulos que demuestran que el amor se esfuma y todo se derrumba cuando hay grandes negocios de por medio. La nueva oferta de Netflix está en lengua neerlandesa.

Creada por Nico Moolenaar, Bart Uytdenhouwen y Piet Matthys, este drama sobre crímenes es tan excéntrico y crudo que se ganó el corazón de la crítica. “Desde el punto de vista moral, El imperio de Ámsterdam plantea una reflexión sobre la identidad y la pérdida de control. La serie observa cómo el deseo de posesión contamina tanto los negocios como las relaciones personales, transformando el afecto en transacción”, sentenció Nico Moolenaar de Mindies.