El nuevo drama criminal de Netflix: tiene 7 capítulos y expone el lado más peligroso del poder

Famke Janssen es la protagonista en Netflix de un drama criminal que arrasa entre las mejores series y películas de 2025

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]

El jueves 30 de octubre de 2025, la plataforma de series y películas de Netflix estrenó una de las producciones más ambiciosas del 2025. Se trata de El imperio de Ámsterdam, un thriller criminal que combina ambición, venganza y el lado crudo del comercio de cannabis en los Países Bajos.

Protagonizada por Famke Janssen y Jacob Derwig, la serie El imperio de Ámsterdam consta de 7 capítulos que demuestran que el amor se esfuma y todo se derrumba cuando hay grandes negocios de por medio. La nueva oferta de Netflix está en lengua neerlandesa.

Creada por Nico Moolenaar, Bart Uytdenhouwen y Piet Matthys, este drama sobre crímenes es tan excéntrico y crudo que se ganó el corazón de la crítica. “Desde el punto de vista moral, El imperio de Ámsterdam plantea una reflexión sobre la identidad y la pérdida de control. La serie observa cómo el deseo de posesión contamina tanto los negocios como las relaciones personales, transformando el afecto en transacción”, sentenció Nico Moolenaar de Mindies.

el imperio de amsterdam
El imperio de Ámsterdam es una serie de 7 capítulos que acaba de estrenar en Netflix.

Netflix: de qué trata la serie El imperio de Ámsterdam

La sinopsis oficial de Netflix sobre El imperio de Ámsterdam versa: “Cuando la infidelidad de Jack sale a la luz, su esposa Betty trama un cruel plan para arrebatarle lo que más ama en la vida: su adorado imperio de coffeeshops”.

En la vibrante escena del cannabis de Ámsterdam, Jack van Doorn (Jacob Derwig) se convierte en una leyenda como fundador del imperio de coffee-shops Jackal.

el imperio de amsterdam (1)
Famke Janssen es la protagonista de este drama criminal de Netflix.

Su fama y fortuna, sin embargo, esconden un camino lleno de riesgos: enfrentamientos con delincuentes, choques con rivales y una constante lucha por sobrevivir en el laberinto de la cambiante normativa holandesa. Entre poder y ambición, Jack descubre que cada victoria lleva consigo un precio más alto que pagar.

Reparto de El imperio de Ámsterdam, serie de Netflix

  • Famke Janssen (Betty)
  • Jacob Derwig (Jack van Doorn)
  • Elise Schaap
  • Jade Olieberg
  • Yannick van de Velde
  • Jesse Mensah
  • Bart Slegers
  • Romana Vrede
  • Victor Löw
  • Raymond Thiry
  • Chris Nietvelt

Netflix: tráiler de la serie El imperio de Ámsterdam

Embed - El Imperio de Ámsterdam | Tráiler en Español (Serie de Netflix) | Estreno: 30/10/2025

Dónde ver la serie El imperio de Ámsterdam, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie El imperio de Ámsterdam se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie El imperio de Ámsterdam se puede ver en Netflix.
  • España: la serie El imperio de Ámsterdam se puede ver en Netflix.

