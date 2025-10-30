El nuevo drama criminal de Netflix: tiene 7 capítulos y expone el lado más peligroso del poder

El jueves 30 de octubre de 2025, la plataforma de series y películas de Netflix estrenó una de las producciones más ambiciosas del 2025. Se trata de El imperio de Ámsterdam, un thriller criminal que combina ambición, venganza y el lado crudo del comercio de cannabis en los Países Bajos.
Protagonizada por Famke Janssen y Jacob Derwig, la serie El imperio de Ámsterdam consta de 7 capítulos que demuestran que el amor se esfuma y todo se derrumba cuando hay grandes negocios de por medio. La nueva oferta de Netflix está en lengua neerlandesa.
Creada por Nico Moolenaar, Bart Uytdenhouwen y Piet Matthys, este drama sobre crímenes es tan excéntrico y crudo que se ganó el corazón de la crítica. “Desde el punto de vista moral, El imperio de Ámsterdam plantea una reflexión sobre la identidad y la pérdida de control. La serie observa cómo el deseo de posesión contamina tanto los negocios como las relaciones personales, transformando el afecto en transacción”, sentenció Nico Moolenaar de Mindies.
Netflix: de qué trata la serie El imperio de Ámsterdam
La sinopsis oficial de Netflix sobre El imperio de Ámsterdam versa: “Cuando la infidelidad de Jack sale a la luz, su esposa Betty trama un cruel plan para arrebatarle lo que más ama en la vida: su adorado imperio de coffeeshops”.
En la vibrante escena del cannabis de Ámsterdam, Jack van Doorn (Jacob Derwig) se convierte en una leyenda como fundador del imperio de coffee-shops Jackal.
Su fama y fortuna, sin embargo, esconden un camino lleno de riesgos: enfrentamientos con delincuentes, choques con rivales y una constante lucha por sobrevivir en el laberinto de la cambiante normativa holandesa. Entre poder y ambición, Jack descubre que cada victoria lleva consigo un precio más alto que pagar.
Reparto de El imperio de Ámsterdam, serie de Netflix
- Famke Janssen (Betty)
- Jacob Derwig (Jack van Doorn)
- Elise Schaap
- Jade Olieberg
- Yannick van de Velde
- Jesse Mensah
- Bart Slegers
- Romana Vrede
- Victor Löw
- Raymond Thiry
- Chris Nietvelt
Netflix: tráiler de la serie El imperio de Ámsterdam
Dónde ver la serie El imperio de Ámsterdam, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie El imperio de Ámsterdam se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie El imperio de Ámsterdam se puede ver en Netflix.
- España: la serie El imperio de Ámsterdam se puede ver en Netflix.