Elecciones en River: cuándo se vota y quiénes son los candidatos para suceder a Jorge Brito

Además, la Fundación River organizará un espacio recreativo para niños con juegos e inflables en la plaza lindera al estacionamiento interno y la cancha de handball, pensado para que las familias puedan participar con mayor comodidad.

monumental 1.jpg

Para poder emitir el voto, será obligatorio presentar el DNI físico, único documento válido para acreditar identidad e ingresar al club. Están habilitados para votar los socios activos mayores de 16 años con al menos tres años de antigüedad ininterrumpida al 31 de octubre de 2025, y con la cuota social de septiembre 2025 al día.

Aquellos que tengan deuda podrán regularizarla hasta el mismo día de la elección a través de RiverID. Los accesos habilitados serán por Figueroa Alcorta, Udaondo o el estacionamiento interno.

Los 5 pasos del sistema de votación por Boleta Única Electrónica

Se presenta el DNI al presidente de mesa para recibir la boleta.

Se inserta en la impresora y se elige la lista en la pantalla táctil.

Confirmada la selección, se imprime la boleta.

Se puede verificar el voto impreso.

Se deposita la boleta plegada en la urna.

Se firma el padrón para completar el proceso.

River vivirá una jornada clave no solo por la importancia institucional del acto democrático, sino también por la incorporación de una modalidad de votación moderna que busca reforzar la transparencia y participación de toda la comunidad riverplatense.

Las 5 listas para las elecciones de River

Lista 1 – River Primero, encabezada por Luis Belli.

Lista 2 – Filosofía River, liderada por Stefano Di Carlo.

Lista 3 – Ficha Limpia en River, con Pablo Lunati como candidato a presidente.

Lista 4 – River Somos Todos, con Carlos Trillo al frente.

Lista 5 – River Campeón Deportivo y Social, encabezada por Daniel Kiper.

Los socios deberán elegir a los integrantes de la Comisión Directiva, la Comisión Revisora de Cuentas y los Representantes de Socios y Socias.