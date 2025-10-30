Diego Armando Colectivo y Gutiérrez Sport Club celebran el cumpleaños de Maradona con una fiesta popular

Este año, la fiesta se realizará en Gutiérrez Sport Club, una institución recuperada recientemente por sus socios y socias, que vuelve a ser un punto de encuentro social, deportivo y cultural.

Así como se ha transformado en un ejemplo de representación comunitaria ante el avance y fracaso de la lógica de las sociedades anónimas deportivas (SAD) que se corresponde plenamente con el ideario del ídolo.

Quienes quieran colaborar con la iniciativa, pueden visitar la cuenta de Instagram @diegoarmandocolectivo, donde tendrán acceso a sorteos que se realizarán o a la adquisición de láminas, calcos, fanzines, remeras que también se encontrarán disponibles el 1 de noviembre durante el desarrollo del cumpleD10S.

Sobre Diego Armando Colectivo

El Diego Armando Colectivo nació en Mendoza en base a un antecedente cargado de simbolismo: en 2015, un grupo de personas decidió “maradonizar” una capilla abandonada ubicada en Agrelo para convertirla en un templo popular que mantenga viva la memoria del 10.

Embed - 054.travel on Instagram: ">>> En el cumple del D10S del teníamos que ir la iglesia. La Iglesia Maradoniana de Décimo Día es un proyecto de @diegoarmandocolectivo, un grupo de artistas mendocinos que transformaron una antigua capilla abandonada en Agrelo, Luján de Cuyo en un homenaje al dios más humano entre los dioses. Pero no solamente los reúne este proyecto artístico hermoso, sino que además realizan distintas actividades sociales y solidarias en barrios humildes de la zona. Sí, un para el colectivo. Y a vos Pelu, feliz cumple y besos al cielo! ♥ Agrelo, Luján de Cuyo, Mendoza, Argentina. @dario.054 #ConocéAgentina con #054travel #argentina #mendoza #lujandecuyo #diegomaradona #maradona #maradona10 #iglesiamaradoniana" View this post on Instagram A post shared by 054.travel (@054.travel)

Desde el año pasado, a partir de la organización del primer festejo de cumpleaños de Maradona en Mendoza, el colectivo realiza acciones solidarias, culturales y deportivas en distintos barrios, acompañando comedores, promoviendo la salud y generando espacios de encuentro popular. En septiembre organizó el Primer Encuentro de Fútbol Popular Femenino. En cada lugar dejan su huella: un mural, un esténcil, una bandera o un altar.

El grupo se define como un espacio autogestivo, artístico y popular, que busca mantener viva la pasión y el compromiso que Diego representó: por nuestros pibes, por nuestros viejos, por nuestro pueblo, por nuestra Patria.

Además, el colectivo participará del Congreso Internacional sobre Diego Armando Maradona, que se llevará a cabo del 6 al 8 de noviembre en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.