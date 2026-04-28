Cuánto tiempo estará inactivo Nicolás González tras su lesión muscular

Más de un mes de inactividad para Nicolás González

Si bien no se indicó cuál es la zona afectada, sí se estimó el tiempo que necesita para recuperarse y que, desde ya, lo dejará al margen de la semifinal del torneo de la UEFA, y de varios partidos de LaLiga de España.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/2049188940846870605&partner=&hide_thread=false NICO GONZÁLEZ SUFRIÓ UNA LESIÓN MUSCULAR Y ESTARÁ UN MES AFUERA DE LAS CANCHAS.



[@partidazocope] pic.twitter.com/G4zEigP6gz — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) April 28, 2026

Los partidos que se perderá el nacido en Belén de Escobar, y debutó en Laferrere, se perderá los duelos contra Valencia (2/5), Celta (9/5), Espanyol (13/5) y Celta (17/5), y recién podría reaparecer frente a Villarreal (24/5), o en una eventual final de Champions.

La situación también preocupa al entrenador de la Selección Argentina que dirige Lionel Scaloni, a poco de iniciarse el Mundial 2026, donde el actual campeón del mundo debutará el 16 de junio contra Argelia en Kansas City.