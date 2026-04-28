La lesión del delantero argentino Nicolás González, tanto en lo inmediato, para el Atlético de Madrid, como en el mediano plazo en el combinado nacional que dirige Lionel Scaloni, despertó alarmas tras tener que interrumpir el entrenamiento que realizaba de cara al duelo de Champions League contra el Arsenal inglés.
Cuánto tiempo estará inactivo Nicolás González tras su lesión muscular
El delantero del Atlético de Madrid y la Selección Argentina Nicolás González se lesionó y se perderá inicialmente las semifinales de la Champions
A 24 horas del duelo del Colchonero contra los Gunners por la ida de las semifinales de la Champions League, y a 44 del inicio del Mundial 2026, se dio a conocer la noticia de que el delantero Nico González sufrió una lesión muscular y estará entre tres y cuatro semanas inactivo.
Más de un mes de inactividad para Nicolás González
Si bien no se indicó cuál es la zona afectada, sí se estimó el tiempo que necesita para recuperarse y que, desde ya, lo dejará al margen de la semifinal del torneo de la UEFA, y de varios partidos de LaLiga de España.
Los partidos que se perderá el nacido en Belén de Escobar, y debutó en Laferrere, se perderá los duelos contra Valencia (2/5), Celta (9/5), Espanyol (13/5) y Celta (17/5), y recién podría reaparecer frente a Villarreal (24/5), o en una eventual final de Champions.
La situación también preocupa al entrenador de la Selección Argentina que dirige Lionel Scaloni, a poco de iniciarse el Mundial 2026, donde el actual campeón del mundo debutará el 16 de junio contra Argelia en Kansas City.