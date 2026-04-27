El Manchester United encadenó este lunes otro triunfo al imponerse de local por 2 a 1 al Brentford, por la 34ª fecha de la Premier League. Sin la presencia de Lisandro Martínez, suspendido, los Red Devils quedaron terceros, con 61 puntos, y en zona de clasificación a la UEFA Champions League.
El Manchester United, sin Lisandro Martínez, le ganó al Brentford y está en zona de Champions
El Manchester United derrotó al Brentford por la 34ª fecha de la Premier League y está en zona de clasificación a la Premier. Lisandro Martínez sigue suspendido
El United de Michael Carrick venía de imponerse por 1 a 0 al Chelsea de Enzo Fernández y Alejandro Garnacho, el pasado sábado en Stamford Bridge, también por la Premier League. Los goles del encuentro fueron anotados por Casemiro (11') y Benjamin Sesko. Descontó en el complemento Jensen (87').
Manchester United tercero en zona de Champions League
En el estadio Old Trafford, el Manchester United pudo encaminar rápido el partido gracias al gol, a los 11 minutos del mediocampista brasileño Casemiro. Tras un tiro de esquina pasado desde la izquierda del portugués Bruno Fernandes, la pelota cayó en el segundo palo donde Harry Maguire cabeceó cruzado y, tras desmarcarse, el ex Real Madrid entró solo por el segundo palo y metió un frentazo para anotar el 1 a 0.
A los 43 minutos, tras una gran recuperación de Kobe Mainoo en su propia área, la pelota le quedó al portugués Fernandes que inició un veloz contrataque por el centro del campo, y al llegar al área rival cedió a su izquierda para el esloveno Benjamín Sesko que se desmarcó con una finta, y remató cruzado para el 2 a 0 local.
En el complemento, a los 42 minutos, el Brentford descontó con el gol del volante danés Mathias Jensen con un zapatazo que se clavó en el palo derecho del arquero belga Senne Lammens.
Con este resultado, Manchester United alcanzó los 61 puntos, se mantiene en el tercer puesto de esta English Premier League y da otro paso importante para clasificar a la próxima UEFA Champions League.