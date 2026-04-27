El Manchester United, sin Lisandro Martínez, le ganó al Brentford y está en zona de Champions

Manchester United tercero en zona de Champions League

En el estadio Old Trafford, el Manchester United pudo encaminar rápido el partido gracias al gol, a los 11 minutos del mediocampista brasileño Casemiro. Tras un tiro de esquina pasado desde la izquierda del portugués Bruno Fernandes, la pelota cayó en el segundo palo donde Harry Maguire cabeceó cruzado y, tras desmarcarse, el ex Real Madrid entró solo por el segundo palo y metió un frentazo para anotar el 1 a 0.

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MANCHESTER UNITED 2-0 BRENTFORD



BRUNO ONLY NEEDS TWO MORE ASSISTTTSSSSS

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A los 43 minutos, tras una gran recuperación de Kobe Mainoo en su propia área, la pelota le quedó al portugués Fernandes que inició un veloz contrataque por el centro del campo, y al llegar al área rival cedió a su izquierda para el esloveno Benjamín Sesko que se desmarcó con una finta, y remató cruzado para el 2 a 0 local.

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Mathias Jensen with a beauty to try and lift Brentford in the final minutes.



Man United: 2

Brentford: 1

87’ pic.twitter.com/KKb9ma6MlW — USA Sports (@usasports) April 27, 2026

En el complemento, a los 42 minutos, el Brentford descontó con el gol del volante danés Mathias Jensen con un zapatazo que se clavó en el palo derecho del arquero belga Senne Lammens.

Con este resultado, Manchester United alcanzó los 61 puntos, se mantiene en el tercer puesto de esta English Premier League y da otro paso importante para clasificar a la próxima UEFA Champions League.