Alfredo Berti es el culpable: los increíbles números del DT al frente de Independiente Rivadavia

La victoria ante el clásico rival es una página más de este gratificante presente que ostenta Independiente Rivadavia en el 2026. Un triunfo más sobre las espaldas de Alfredo Berti (que disputó su primer clásico como DT) que acumula 116 partidos al frente del banco Azul.

Los increíbles números que ostenta Alfredo Berti como DT de Independiente Rivadavia

Alfredo Berti atraviesa su tercer ciclo en Independiente Rivadavia. El primer fue en 2017 cuando salvó a la Lepra del descenso cuando el equipo militaba en la B Nacional. El segundo episodio de esta historia fue en el 2023 cuando el rosarino comandó la campaña del ascenso a la Primera División.

Esta tercera etapa llegó tras la salida de Martín Ciccotelo en 2024 y aún persiste con la gloria incluida. En 2025, Berti sacó campeón de la Copa Argentina y el triunfo ante Argentinos Juniors trajo aparejada la clasificación por primera vez a la Copa Libertadores.

independiente vs gimnasia El equipo dirigido por Alfredo Berti va por más. Foto: Martín Pravata/Diario UNO.

Son en total 116 partidos que lleva dirigidos Alfredo Berti en Independiente Rivadavia. De esos 116, el ex Newell's Old Boys consiguió la victoria en 61 oportunidades, empató en 31 y solo perdió en 24 ocasiones. Estos números incluyen los certámenes locales (Primera Nacional y Primera División, Copa Argentina y Copa Libertadores).

En plena competencia, Alfredo Berti tiene la oportunidad de hacer historia con la Lepra si obtiene un título local o si consigue la clasificación por primera vez a octavos de final de la Copa Libertadores en el mediano plazo. "Sueño con ganar la Libertadores", expresó hace algunos días. Habrá que esperar qué se trae entre manos el DT Azul.