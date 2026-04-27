Torneo Apertura: con Independiente Rivadavia puntero, así son hasta ahora los cruces en los playoffs

Zona A - Torneo Apertura Boca buscará quedarse con la primera posición de la Zona A del Torneo Apertura.

Por su lado, el sábado el Millonario volvió a la victoria tras ganarle 3 a 1 a Aldosivi en un partido donde los hinchas comenzaron a pedirle más entrega a sus jugadores teniendo en cuenta que se enfrentaron contra uno de los peores equipos del torneo.

Entre los partidos más destacados del fin de semana estuvo la goleada por 5 a 1 de Independiente Rivadavia sobre Gimnasia en una nueva edición del Superclásico mendocino; resultado que dejó a la Lepra en la cima tanto de la Zona B como de la Tabla Anual y que gracias a esa posición disputará todos los partidos de los playoffs en el Bautista Gargantini.

Zona B - Torneo Apertura Nadie podrá arrebatarle el primer lugar de la Zona B del Torneo Apertura a Independiente Rivadavia.

Todos los resultados de la fecha 16 del Torneo Apertura

Defensa y Justicia 0 - Boca Juniors 4.

4. Dep. Riestra 2 - Independiente 0.

Lanús 0 - Central Córdoba 0.

Estudiantes de Río Cuarto 1 - Rosario Central 2.

Racing 1 - Barracas Central 1.

Platense 0 - San Lorenzo 1.

Estudiantes 0 - Talleres 0.

Sarmiento 1 - Tigre 0.

River 3 - Aldosivi 1.

3 - Aldosivi 1. Independiente Rivadavia 5 - Gimnasia 1.

5 - Gimnasia 1. Belgrano 0 - Gimnasia 1.

Newell's 1 - Instituto 1.

Atlético Tucumán 1 - Banfield 1.

Hoy finalizará la fecha 16 con los siguientes partidos:

18.45: Vélez - Unión.

21: Huracán - Argentinos.

coudet-river En los octavos de final del Torneo Apertura River jugaría contra el Rojo de Avellaneda.

Así serían los cruces de octavos de final del Torneo Apertura

Estudiantes (LP) vs. Barracas Central.

Boca vs. Huracán.

vs. Huracán. Vélez vs. Gimnasia (LP).

Talleres vs. Belgrano.

Independiente Rivadavia vs. Unión.

vs. Unión. River vs. Independiente.

vs. Independiente. Rosario Central vs. San Lorenzo.

Argentinos vs. Lanús.

boca paredes (2) Boca jugaría los octavos de final del Torneo Apertura contra Huracán.

Torneo Apertura: queda por disputarse la fecha 9

Por delante queda por jugarse la fecha 9, aquella que fue postergada por el paro realizado por la AFA: