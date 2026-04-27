Torneo Apertura: con Independiente Rivadavia puntero, así son hasta ahora los cruces en los playoffs

Zona A - Torneo Apertura
Boca buscará quedarse con la primera posición de la Zona A del Torneo Apertura.
Por su lado, el sábado el Millonario volvió a la victoria tras ganarle 3 a 1 a Aldosivi en un partido donde los hinchas comenzaron a pedirle más entrega a sus jugadores teniendo en cuenta que se enfrentaron contra uno de los peores equipos del torneo.
Entre los partidos más destacados del fin de semana estuvo la goleada por 5 a 1 de Independiente Rivadavia sobre Gimnasia en una nueva edición del Superclásico mendocino; resultado que dejó a la Lepra en la cima tanto de la Zona B como de la Tabla Anual y que gracias a esa posición disputará todos los partidos de los playoffs en el Bautista Gargantini.
Zona B - Torneo Apertura
Nadie podrá arrebatarle el primer lugar de la Zona B del Torneo Apertura a Independiente Rivadavia.
Todos los resultados de la fecha 16 del Torneo Apertura
- Defensa y Justicia 0 - Boca Juniors 4.
- Dep. Riestra 2 - Independiente 0.
- Lanús 0 - Central Córdoba 0.
- Estudiantes de Río Cuarto 1 - Rosario Central 2.
- Racing 1 - Barracas Central 1.
- Platense 0 - San Lorenzo 1.
- Estudiantes 0 - Talleres 0.
- Sarmiento 1 - Tigre 0.
- River 3 - Aldosivi 1.
- Independiente Rivadavia 5 - Gimnasia 1.
- Belgrano 0 - Gimnasia 1.
- Newell's 1 - Instituto 1.
- Atlético Tucumán 1 - Banfield 1.
Hoy finalizará la fecha 16 con los siguientes partidos:
- 18.45: Vélez - Unión.
- 21: Huracán - Argentinos.
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En los octavos de final del Torneo Apertura River jugaría contra el Rojo de Avellaneda.
Así serían los cruces de octavos de final del Torneo Apertura
- Estudiantes (LP) vs. Barracas Central.
- Boca vs. Huracán.
- Vélez vs. Gimnasia (LP).
- Talleres vs. Belgrano.
- Independiente Rivadavia vs. Unión.
- River vs. Independiente.
- Rosario Central vs. San Lorenzo.
- Argentinos vs. Lanús.
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Boca jugaría los octavos de final del Torneo Apertura contra Huracán.
Torneo Apertura: queda por disputarse la fecha 9
Por delante queda por jugarse la fecha 9, aquella que fue postergada por el paro realizado por la AFA:
- Rosario Central vs. Tigre.
- Gimnasia (LP) vs. Argentinos.
- Barracas Central vs. Banfield.
- Aldosivi vs. Independiente Rivadavia.
- River vs. Atlético Tucumán.
- Racing vs. Huracán.
- Belgrano vs. Sarmiento.
- Vélez vs. Newell’s.
- Platense vs. Estudiantes (LP).
- Lanús vs. Deportivo Riestra.
- Central Córdoba vs. Boca.
- San Lorenzo vs. Independiente.
- Unión vs. Talleres.
- Gimnasia (M) vs. Defensa y Justicia.
- Estudiantes (RC) vs. Instituto.