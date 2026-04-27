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Queda una fecha

Torneo Apertura: con Independiente Rivadavia puntero, así son hasta ahora los cruces en los playoffs

Independiente Rivadavia goleó en el Superclásico mendocino y se aseguró definir en casa los playoffs del Torneo Apertura; habrían partidos de gran calibre

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Independiente Rivadavia definirá los partidos de local en el Torneo Apertura.

Independiente Rivadavia definirá los partidos de local en el Torneo Apertura.

Martín Pravata / Diario UNO.

Hoy se dará por finalizada la fecha 16 del Torneo Apertura cuando se enfrenten Vélez - Unión y Huracán - Argentinos, lo que puede provocar cambios en los cruces de los playoffs. No obstante, hasta este momento y con la goleada de Independiente Rivadavia, habrían partidos muy interesantes en los octavos de final.

La Lepra se quedó con el primer puesto de la Zona B, pero aunque aún queda una fecha por disputarse nadie podrá alcanzarla, por lo que también liderará la Tabla Anual en el primer semestre del año.

La fecha 16 del Torneo Apertura

La decimosexta fecha de la Liga Profesional comenzó con una goleada de Boca Juniors por 4 a 0 frente a Defensa y Justicia en Varela, lo que permitió que el equipo de Claudio Úbeda mantenga una racha triunfal luego de ganarle el Superclásico argentino a River en el Monumental.

Zona A - Torneo Apertura
Boca buscará quedarse con la primera posición de la Zona A del Torneo Apertura.

Boca buscará quedarse con la primera posición de la Zona A del Torneo Apertura.

Por su lado, el sábado el Millonario volvió a la victoria tras ganarle 3 a 1 a Aldosivi en un partido donde los hinchas comenzaron a pedirle más entrega a sus jugadores teniendo en cuenta que se enfrentaron contra uno de los peores equipos del torneo.

Entre los partidos más destacados del fin de semana estuvo la goleada por 5 a 1 de Independiente Rivadavia sobre Gimnasia en una nueva edición del Superclásico mendocino; resultado que dejó a la Lepra en la cima tanto de la Zona B como de la Tabla Anual y que gracias a esa posición disputará todos los partidos de los playoffs en el Bautista Gargantini.

Zona B - Torneo Apertura
Nadie podrá arrebatarle el primer lugar de la Zona B del Torneo Apertura a Independiente Rivadavia.

Nadie podrá arrebatarle el primer lugar de la Zona B del Torneo Apertura a Independiente Rivadavia.

Todos los resultados de la fecha 16 del Torneo Apertura

  • Defensa y Justicia 0 - Boca Juniors 4.
  • Dep. Riestra 2 - Independiente 0.
  • Lanús 0 - Central Córdoba 0.
  • Estudiantes de Río Cuarto 1 - Rosario Central 2.
  • Racing 1 - Barracas Central 1.
  • Platense 0 - San Lorenzo 1.
  • Estudiantes 0 - Talleres 0.
  • Sarmiento 1 - Tigre 0.
  • River 3 - Aldosivi 1.
  • Independiente Rivadavia 5 - Gimnasia 1.
  • Belgrano 0 - Gimnasia 1.
  • Newell's 1 - Instituto 1.
  • Atlético Tucumán 1 - Banfield 1.

Hoy finalizará la fecha 16 con los siguientes partidos:

  • 18.45: Vélez - Unión.
  • 21: Huracán - Argentinos.
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En los octavos de final del Torneo Apertura River jugaría contra el Rojo de Avellaneda.

En los octavos de final del Torneo Apertura River jugaría contra el Rojo de Avellaneda.

Así serían los cruces de octavos de final del Torneo Apertura

  • Estudiantes (LP) vs. Barracas Central.
  • Boca vs. Huracán.
  • Vélez vs. Gimnasia (LP).
  • Talleres vs. Belgrano.
  • Independiente Rivadavia vs. Unión.
  • River vs. Independiente.
  • Rosario Central vs. San Lorenzo.
  • Argentinos vs. Lanús.
boca paredes (2)
Boca jugaría los octavos de final del Torneo Apertura contra Huracán.

Boca jugaría los octavos de final del Torneo Apertura contra Huracán.

Torneo Apertura: queda por disputarse la fecha 9

Por delante queda por jugarse la fecha 9, aquella que fue postergada por el paro realizado por la AFA:

  • Rosario Central vs. Tigre.
  • Gimnasia (LP) vs. Argentinos.
  • Barracas Central vs. Banfield.
  • Aldosivi vs. Independiente Rivadavia.
  • River vs. Atlético Tucumán.
  • Racing vs. Huracán.
  • Belgrano vs. Sarmiento.
  • Vélez vs. Newell’s.
  • Platense vs. Estudiantes (LP).
  • Lanús vs. Deportivo Riestra.
  • Central Córdoba vs. Boca.
  • San Lorenzo vs. Independiente.
  • Unión vs. Talleres.
  • Gimnasia (M) vs. Defensa y Justicia.
  • Estudiantes (RC) vs. Instituto.

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