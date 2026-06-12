Martín Demichelis pegó un portazo en el Mallorca y los hinchas no lo perdonaron: "rata miserable"

Leipzig no solo compite en la Bundesliga, la máxima categoría del fútbol alemán, sino que también está clasificado para la próxima edición de la Champions League.

Las reacciones de los hinchas en las redes por la salida de Demichelis

Los hinchas del Mallorca fueron contundentes en las redes sociales ante la sorpresiva salida de Martín Demichelis y sus reacciones fueron lapidarias con el ex DT de River.

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"Renovó hace dos semanas. Que pague la cláusula y se vaya de Mallorca pero ya. Y con ese dinero se ficha a otro entrenador que será mejor que él. Los hay a patadas" (@pepmariapico)

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"Espero que te vaya fatal rata miserable" (@Jake11Aegon19)

"Sinvergüenza a más no poder" (@BackhandBedene)

"Menudo impresentable" (@edlaes_)