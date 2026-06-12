Martín Demichelis pegó un portazo en el Mallorca y los hinchas no lo perdonaron: "rata miserable"

Pese a que descendió y había firmado un nuevo contrato para continuar en el cargo, Martín Demichelis se desvinculó del Mallorca de España y todo indica que tiene acordado su arribo a un nuevo equipo.
Martín Demichelis se desvinculó del Mallorca de España y todo indica que tiene acordado su arribo a un nuevo equipo.
Pese a que descendió y había firmado un nuevo contrato para continuar en el cargo, Martín Demichelis se desvinculó del Mallorca de España y todo indica que tiene acordado su arribo a un nuevo equipo.
El 28 de mayo, hace solo dos semanas, el ex defensor había anunciado su renovación con el Mallorca por dos años, aún sin haber podido conseguir el objetivo de mantener la categoría en la La Liga. Su ciclo duró solo 12 partidos en los que acumuló 18 puntos.
Sin embargo, este viernes Demichelis le comunicó su adiós a la dirigencia, se irá sin ninguno de los integrantes del cuerpo técnico y tiene listo un acuerdo para ser el nuevo DT del Leipzig de Alemania, un país en el que jugó para el Bayern Múnich, donde luego se inició como DT en divisiones inferiores.
Leipzig no solo compite en la Bundesliga, la máxima categoría del fútbol alemán, sino que también está clasificado para la próxima edición de la Champions League.
Los hinchas del Mallorca fueron contundentes en las redes sociales ante la sorpresiva salida de Martín Demichelis y sus reacciones fueron lapidarias con el ex DT de River.
"Renovó hace dos semanas. Que pague la cláusula y se vaya de Mallorca pero ya. Y con ese dinero se ficha a otro entrenador que será mejor que él. Los hay a patadas" (@pepmariapico)
"Espero que te vaya fatal rata miserable" (@Jake11Aegon19)
"Sinvergüenza a más no poder" (@BackhandBedene)
"Menudo impresentable" (@edlaes_)