Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima se enfrentan en el Gargantini en un esperado clásico

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El choque entre los representantes mendocinos tendrá el arbitraje de Yael Falcón Pérez y solamente podrán asistir los hinchas del conjunto local: son dos equipos que tienen una gran rivalidad y que tienen una rica historia. Se espera un estadio lleno y habrá un importante operativo policial en las inmediaciones del Parque General San Martín.