Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima se enfrentan en el Gargantini en un esperado clásico

Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima, se enfrentan este domingo desde las 15, en el Bautista Gargantini, por el Superclásico del fútbol correspondiente a la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga Profesional.
Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima protagonizarán el clásico este domingo, desde las 15, en el Gargantini, por el Torneo Apertura
Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima, se enfrentan este domingo desde las 15, en el Bautista Gargantini, por el Superclásico del fútbol correspondiente a la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga Profesional.
Seguilo en VIVO por Radio Nihuil.
El encuentro correspondiente a la 16ª fecha e interzonal del Torneo Apertura de la Liga Profesional se vive por TNT Sports Premium (solo los abonados al pack fútbol podrán verlo en ese canal).
El choque entre los representantes mendocinos tendrá el arbitraje de Yael Falcón Pérez y solamente podrán asistir los hinchas del conjunto local: son dos equipos que tienen una gran rivalidad y que tienen una rica historia. Se espera un estadio lleno y habrá un importante operativo policial en las inmediaciones del Parque General San Martín.