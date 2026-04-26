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Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima se enfrentan en el Gargantini en un esperado clásico

Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima protagonizarán el clásico este domingo, desde las 15, en el Gargantini, por el Torneo Apertura

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Independiente Rivadavia recibe a Gimnasia y Esgrima.

Independiente Rivadavia recibe a Gimnasia y Esgrima.

Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima, se enfrentan este domingo desde las 15, en el Bautista Gargantini, por el Superclásico del fútbol correspondiente a la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

Seguilo en VIVO por Radio Nihuil.

El encuentro correspondiente a la 16ª fecha e interzonal del Torneo Apertura de la Liga Profesional se vive por TNT Sports Premium (solo los abonados al pack fútbol podrán verlo en ese canal).

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El choque entre los representantes mendocinos tendrá el arbitraje de Yael Falcón Pérez y solamente podrán asistir los hinchas del conjunto local: son dos equipos que tienen una gran rivalidad y que tienen una rica historia. Se espera un estadio lleno y habrá un importante operativo policial en las inmediaciones del Parque General San Martín.

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