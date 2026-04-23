Boca goleó a Defensa y Justicia como visitante y se metió en los playoffs del Torneo Apertura

boca defensa Boca goleó a Defensa y Justicia y prolongó su buen momento.

Merentiel volvió al gol

Miguel Merentiel, tras otra buena jugada de Aranda, marcó el 4 a 0 y volvió al gol aplicando la inexorable Ley del Ex.

Embed ¡¡GANA, GUSTA Y GOLEA!! Aranda filtró una gran pelota y Merentiel definió para el ¡4-0! de Boca sobre Defensa y Justicia. El uruguayo pidió disculpas por su pasado en el Halcón.



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Y va el tercero...

Con el gol de Velasco Úbeda hizo ingresar al juvenil Aranda y en su primera intervención le dejó servido el tercer gol de Boca al paraguayo Bareiro quien coronó una jugada que nació, como de costumbre, de un pase preciso de Paredes.

Embed ¡¡¡EL TIKI-TAKA DEL BOCA DE UBEDA!!! Sensacional jugada del Xeneize para que Bareiro sentencie el 3-0 vs. Defensa y Justicia. ¡GOLAZO!



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Alan Velasco marcó el 2 a 0

De contragolpe, con el conjunto local totalmente jugado en ataque en busca del empate, Boca salió rápido y Alan Velasco definió tras una larga corrida para sentenciar el 2 a 0.

Embed ¡¡LLEGÓ EL TUYO, ALAN!! Velasco ganó en velocidad y la cruzó para el 2-0 de Boca vs. Defensa y Justicia.



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Úbeda hizo ingresar a Paredes y otros habituales titulares

En la segunda parte, a los 17', Úbeda hizo ingresar a Leandro Paredes por Milton Delgado y al paraguayo Adam Bareiro en remplazo de Giménez. Antes había ingresado Santiago Ascacíbar por Ángel Romero y más tarde el pibe Aranda entró por el Changuito Zeballos.

Milton abrió el marcador para Boca

En uno de los primeros ataques de Boca, el arquero local entregó mal la pelota en la salida y Milton Giménez aprovechó para rematar al arco y establecer el 1 a 0.

Embed ¡¡QUÉ GOL HICISTE, MILTON!! Giménez se dio vuelta y la acomodó bien para el 1-0 de Boca vs. Defensa y Justicia.



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El gol del Halcón que anuló el VAR

A los 4' Juan Manuel Gutiérrez, de cabeza, abrió el marcador para el local, pero el VAR reveló que estaba adelantado y el árbitro invalidó la jugada.

Embed NO SUMA: por este offside de Gutiérrez, fue anulado el primero de Defensa y Justicia vs. Boca en Florencio Varela.



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Fútbol con dos hinchadas en Florencio Varela

Embed UNA IMAGEN QUE ILUSIONA AL FÚTBOL ARGENTINO: dos hinchadas, Boca de visitante vs. Defensa y Justicia para la fecha 16 del #TorneoApertura.ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/dLMBCBMQpZ — SportsCenter (@SC_ESPN) April 23, 2026