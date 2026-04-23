Boca goleó a Defensa y Justicia como visitante y se metió en los playoffs del Torneo Apertura

Luego del gran triunfo en el Superclásico, Boca le ganó de manera contundente a Defensa y Justicia, como visitante, en el inicio de la decimosexta fecha del Torneo Apertura.
Boca sigue por la buena senda, goleó a Defensa y Justicia y aseguró su boleto a los playoffs del Torneo Apertura donde lidera transitoriamente la Zona A
Luego del gran triunfo en el Superclásico, Boca le ganó de manera contundente a Defensa y Justicia, como visitante, en el inicio de la decimosexta fecha del Torneo Apertura.
Claudio Úbeda optó por un equipo con mayoría de suplentes pensando en el partido de Copa Libertadores con Cruzeiro, y aunque en la entrada en calor se lesionó el español Ander Herrera y Milton Delgado tuvo que ser titular, a los 24' Milton Giménez abrió el marcador y en la segunda parte llegaron los goles de Alan Velasco a los 31', Adam Bareiro a los 35' y Miguel Merentiel a los 46'.
En el Norberto Tito Tomaghello, y con público de ambos equipos, el Xeneize extendió su buen momento (hace 14 partidos que no pierde), aseguró su clasificación a los playoffs y subió transitoriamente a la cima de la Zona A con 27 puntos (alcanzó a Estudiantes) y solo un partido por jugar: el postergado de la fecha 9 ante Central Córdoba, en Santiago del Estero.
Miguel Merentiel, tras otra buena jugada de Aranda, marcó el 4 a 0 y volvió al gol aplicando la inexorable Ley del Ex.
Con el gol de Velasco Úbeda hizo ingresar al juvenil Aranda y en su primera intervención le dejó servido el tercer gol de Boca al paraguayo Bareiro quien coronó una jugada que nació, como de costumbre, de un pase preciso de Paredes.
De contragolpe, con el conjunto local totalmente jugado en ataque en busca del empate, Boca salió rápido y Alan Velasco definió tras una larga corrida para sentenciar el 2 a 0.
En la segunda parte, a los 17', Úbeda hizo ingresar a Leandro Paredes por Milton Delgado y al paraguayo Adam Bareiro en remplazo de Giménez. Antes había ingresado Santiago Ascacíbar por Ángel Romero y más tarde el pibe Aranda entró por el Changuito Zeballos.
En uno de los primeros ataques de Boca, el arquero local entregó mal la pelota en la salida y Milton Giménez aprovechó para rematar al arco y establecer el 1 a 0.
A los 4' Juan Manuel Gutiérrez, de cabeza, abrió el marcador para el local, pero el VAR reveló que estaba adelantado y el árbitro invalidó la jugada.