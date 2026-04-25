River le ganó a Aldosivi en el Monumental y se sacó la mufa tras la caída ante Boca

A los 2 minutos del primer tiempo Acuña metió un tiro de esquina desde la izquierda, Galoppo -que volvió a la titularidad por el mal de ausencias- le dio de taco y la pelota se fue cerca del palo.

A los 24 minutos Salas -volvió a jugar desde el inicio tras la ausencia de Driussi por lesión- tomó un rebote adentro del área y remató muy desviado.

A los 38' llegó el gol millonario. Tras una buena jugada colectiva Montiel metió un centro desde la izquierda, le pegó Colidio al arco, Werner dio rebote y Galoppo puso el 1 a 0 para el local.

A los 10 minutos del complemento Subiabre desbordó por la izquierda en una gran maniobra, ensayó un centro, la pelota le dio en la cara a Galván y casi se convierte en el segundo gol millonario.

A los 26' el ingresado Fernando Román metió un centro desde la izquierda y Tomás Fernández -tampoco fue titular en el Tiburón- marcó la igualdad empujándola.

Pero Moreno puso una buena pelota y Colidio la empujó al gol. Respiraba River.

A los 46' Román estrelló un tiro en el travesaño. Se salvaba el local.

Sobre el final el ingresado Kendry Páez puso el 3-1.

Lo que viene para River

Tras jugar con el Tiburón, el Millo visitará a Bragantino de Brasil el jueves 30 de abril a las 21.30 por la Copa Sudamericana. Y el 3 de mayo recibirá Atlético Tucumán por la fecha 9 del Apertura, que quedó pendiente.