River le ganó a Aldosivi en el Monumental y se sacó la mufa tras la caída ante Boca

River Plate le ganó 3 a 1 a Aldosivi, este sábado en el Monumental, en un encuentro válido por la 16ª fecha de la Zona B del Torneo Apertura, y se sacó la mufa tras la derrota ante Boca en el Superclásico.
River Plate venció a Aldosivi, este sábado en el Monumental, por la 16ª fecha de la Zona B del Torneo Apertura
River Plate le ganó 3 a 1 a Aldosivi, este sábado en el Monumental, en un encuentro válido por la 16ª fecha de la Zona B del Torneo Apertura, y se sacó la mufa tras la derrota ante Boca en el Superclásico.
Con este éxito, el elenco de Núñez llegó a las 29 unidades y está a un punto del líder de la zona, Independiente Rivadavia, que este domingo a las 15 recibe a Gimnasia y Esgrima en el clásico.
A los 38' del primer tiempo Giuliano Galoppo abrió la cuenta para los dirigidos por Eduardo Coudet. A los 26' del complemento Tomás Fernández puso el empate parcial y a los 38' Facundo Colidio marcó el 2-1.
A los 2 minutos del primer tiempo Acuña metió un tiro de esquina desde la izquierda, Galoppo -que volvió a la titularidad por el mal de ausencias- le dio de taco y la pelota se fue cerca del palo.
A los 24 minutos Salas -volvió a jugar desde el inicio tras la ausencia de Driussi por lesión- tomó un rebote adentro del área y remató muy desviado.
A los 38' llegó el gol millonario. Tras una buena jugada colectiva Montiel metió un centro desde la izquierda, le pegó Colidio al arco, Werner dio rebote y Galoppo puso el 1 a 0 para el local.
A los 10 minutos del complemento Subiabre desbordó por la izquierda en una gran maniobra, ensayó un centro, la pelota le dio en la cara a Galván y casi se convierte en el segundo gol millonario.
A los 26' el ingresado Fernando Román metió un centro desde la izquierda y Tomás Fernández -tampoco fue titular en el Tiburón- marcó la igualdad empujándola.
Pero Moreno puso una buena pelota y Colidio la empujó al gol. Respiraba River.
A los 46' Román estrelló un tiro en el travesaño. Se salvaba el local.
Sobre el final el ingresado Kendry Páez puso el 3-1.
Tras jugar con el Tiburón, el Millo visitará a Bragantino de Brasil el jueves 30 de abril a las 21.30 por la Copa Sudamericana. Y el 3 de mayo recibirá Atlético Tucumán por la fecha 9 del Apertura, que quedó pendiente.