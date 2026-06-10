Cómo atraer a los colibríes a tu jardín: la planta colorida con miles de beneficios

Las flores de la salvia tienen forma de pequeñas trompetas. Su diseño impide que insectos comunes les roben el alimento, resguardando el néctar al fondo y permitiendo que los colibrís lleguen a él.

flores de salvia Los colores de la planta de Salvia llaman la atención del colibrí.

Variedades como la Salvia splendens (roja) o la Salvia guaranitica (azul/violeta intenso) funcionan como verdaderos faros ópticos en medio del paisaje, siendo colores de alta visibilidad para los colibríes.

Como si todo fuese poco, el principal atrayente de la Salvia para los colibrís son los nutrientes. Esta planta produce un néctar de altísima calidad azucarera y florecen durante largos meses, garantizando un tipo de buffet libre y seguro.

Más allá del colibrí: los beneficios de tener una planta de Salvia