Lo dejó afuera: Coudet dio la lista de concentrados de River con algunas sorpresas

Coudet dejó afuera de la lista de concentrados a Castaño

El Chacho dejó afuera de los convocados a Kevin Castaño. El futbolista colombiano por el que River pagó más de 15 millones de dólares nunca pudo afirmarse y todo parecería indicar que perdió mucho lugar en la consideración del DT.

Castaño no tuvo un buen partido ante Carabobo de Venezuela -por la Copa Sudamericana- y no concentró para el Superclásico ante Boca, donde el Millo perdió por 1 a 0.

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Además el colombiano no es querido por los hinchas millonarios, quienes lo silbaron en el partido ante Carabobo y lo tomaron de punto en todos los partidos.

Por otro lado, figura en la lista el juvenil Lucas Silva, que se sumó por primera vez al primer equipo.

El mediocampista de 19 años todavía no firmó contrato aún con el club de Núñez, jugó un solo partido en la reserva en este 2026 y se sumó como alternativa ante la falta de volantes centrales con la lesión de Fausto Vera.

La probable formación de River para jugar ante Aldosivi

Esta es la formación titular del elenco de Núñez que pondría Coudet ante Aldosivi: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella o Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Ian Subiabre o Kendry Páez, Facundo Colidio y Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet.