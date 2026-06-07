Hay gran preocupación por Eriksen: volvió a desplomarse y se suspendió Dinamarca vs. Croacia

Hubo un gran silencio en todo el estadio, mientras los jugadores de ambos equipos rápidamente solicitaron la asistencia médica.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/giraltpablo/status/2063689958230044854&partner=&hide_thread=false Christian Eriksen se desplomó durante el amistoso entre Dinamarca y Ucrania.



Fue atendido de urgencia y el partido se suspendió.



Por suerte ya está fuera de peligro pic.twitter.com/aJkqV75fE6 — Pablo Giralt (@giraltpablo) June 7, 2026

Qué le pasó a Christian Eriksen en el amistoso Dinamarca vs. Croacia

El volante danés sufrió una emergencia médica durante el segundo tiempo del compromiso frente a Ucrania.

Finalmente, el árbitro decidió finalizar el partido de forma anticipada, entendiendo que no existían las condiciones emocionales para continuar disputando un amistoso de preparación para la Copa del Mundo. La medida fue aceptada por ambas selecciones.

erilsen-se-desplomo Gran conmoción hubo en Dinamarca por lo que le pasó a Eriksen.

A pesar de la preocupación inicial, posteriormente llegaron noticias alentadoras desde el estadio. Miembros del staff organizador y personal vinculado al encuentro confirmaron que Christian Eriksen se encontraba consciente y en buenas condiciones mientras era atendido por los equipos médicos.

La información hizo que los aficionados que siguieron con angustia los acontecimientos ocurridos durante el partido se tranquilizaran.

Eriksen tuvo un infarto en el 2021

La salud de Eriksen preocupa más de la cuante, ya que había sufrido una situación similar en junio de 2021, cuando tuvo un infarto en un partido de la Eurocopa.

El antecedente del jugador ocurrió en la Eurocopa de 2021 el 12 de junio ante Finlandia. Uno de sus compañeros evitó que se ahogara con la lengua y todo el mundo del fútbol quedó consternado.

El médico de Dinamarca de aquel momento, habló sobre la operación donde se le instaló un desfibrilador interno. "Hubo un paro cardíaco y fue revivido con una descarga", dijo.