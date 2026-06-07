Hay gran preocupación por Christian Eriksen. El volante de Dinamarca se desplomó cuando su equipo le ganaba 2 a 1 a Croacia, en un amistoso preparatorio para el Mundial 2026 -solo los visitantes estarán en el torneo ecuménico- que se jugó este domingo en el estadio Nature Energy Park.
Hay gran preocupación por Eriksen: volvió a desplomarse y se suspendió Dinamarca vs. Croacia
El volante de Dinamarca Christian Eriksen se desvaneció a los 18' del complemento cuando su equipo triunfaba ante Croacia, en un amistoso preparatorio para el Mundial
Cuando el reloj marcaba aproximadamente el minuto 18 del complemento, Christian Eriksen cayó al césped, inmediatamente fue atendido y se suspendió el partido.
Hubo un gran silencio en todo el estadio, mientras los jugadores de ambos equipos rápidamente solicitaron la asistencia médica.
Qué le pasó a Christian Eriksen en el amistoso Dinamarca vs. Croacia
El volante danés sufrió una emergencia médica durante el segundo tiempo del compromiso frente a Ucrania.
Finalmente, el árbitro decidió finalizar el partido de forma anticipada, entendiendo que no existían las condiciones emocionales para continuar disputando un amistoso de preparación para la Copa del Mundo. La medida fue aceptada por ambas selecciones.
A pesar de la preocupación inicial, posteriormente llegaron noticias alentadoras desde el estadio. Miembros del staff organizador y personal vinculado al encuentro confirmaron que Christian Eriksen se encontraba consciente y en buenas condiciones mientras era atendido por los equipos médicos.
La información hizo que los aficionados que siguieron con angustia los acontecimientos ocurridos durante el partido se tranquilizaran.
Eriksen tuvo un infarto en el 2021
La salud de Eriksen preocupa más de la cuante, ya que había sufrido una situación similar en junio de 2021, cuando tuvo un infarto en un partido de la Eurocopa.
El antecedente del jugador ocurrió en la Eurocopa de 2021 el 12 de junio ante Finlandia. Uno de sus compañeros evitó que se ahogara con la lengua y todo el mundo del fútbol quedó consternado.
El médico de Dinamarca de aquel momento, habló sobre la operación donde se le instaló un desfibrilador interno. "Hubo un paro cardíaco y fue revivido con una descarga", dijo.